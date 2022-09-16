Япония для взрослых: что такое ролевые аниме-игры и стоит ли родителям бить тревогу, если ребенок попал в них

В некоторые беседы Веронику звали друзья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сети вновь начинают активно обсуждать такое явление как «группы смерти». Их расцвет пришелся на прошлое десятилетие, когда подростки массово вступали в подобные группы, из-за чего многим угрожала опасность. Причина кроется в сильном влиянии со стороны авторов закрытых групп и чатов, которые принуждали детей совершать необдуманные и опасные поступки.

Сейчас это явление видоизменяется. Теперь подростки попадают в так называемые «ролки» - ролевые игры по мотивам различных аниме, сериалов или фильмов. Суть простая: подросток вступает в ролевую игру, выбирает персонажа и развивает сюжет вместе с остальными участниками. Все это происходит также в закрытых беседах. Бывшая участница таких «ролок» рассказала «КП-Екатеринбург» о том, насколько на самом деле опасно состоять в подобных чатах.

ФАНДОМ, АНИМЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: КАК ТАМ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОДРОСТКИ

Все ролевые интернет-игры, как правило, завязаны на фандоме. Ребенок, у которого есть любимые сериалы, книги, музыкальные группы или фильмы, в разговоре часто может упоминать это слово. И оно совсем не новое.

Фандом – это субкультура, но совсем не опасная. В нее вступают фанаты чего-либо и это может быть все, что угодно. Поклонники популярных произведений в любой сфере объединяются воедино, чтобы вместе обсуждать новые серии, новые книги любимого автора. В их компаниях рождаются теории, они знают все об актерах и режиссерах

Девушка из Екатеринбурга Вероника стала состоять в разных фандомах, когда ей было 12-14 лет. С этого возраста она и стала увлекаться «ролками».

- Я состояла в разных ролевых беседах в 12-14 лет. По разным фандомам. В том числе и по аниме. Есть паблики «Вконтакте», которые как раз посвящены «ролкам». В этих пабликах была беседа, куда можно было вступить и общаться, выбрав себе персонажа. Сейчас есть такие же, - рассказывает «КП Екатеринбург» Вероника.

В некоторые беседы Веронику звали друзья или знакомые, с которыми они состояли в одном фандоме.

Все ролевые интернет-игры завязаны на фандоме Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ: ЗАЧЕМ ДЕТИ ВСТУПАЮТ В «РОЛКИ»

- Я чувствовала себя очень одиноко, ни с кем не общалась в реальности, и интернет-друзья были такой своеобразной отдушиной, с кем можно было чем-то поделиться. Ролевые беседы это не просто развлечение. Со мной там были люди, которые в реальности были очень одиноки, подвергались буллингу в школе. И в «ролках» они могли найти единомышленников по интересам, - рассказывает Вероника.

Девушка состояла в «ролке», которая отличалась особой жестокостью: в ней были маньяки или персонажами из известных ужастиков.

- Был такой фандом «Крипипаста». Он состоит из интернет персонажей, которых выдумывал сам фандом, как правило. В нем есть такие персонажи как, например, Слендер Мэн, Джефф Убийца, Бэн Утопленник и так далее. То есть персонажи этого фандома по факту являются подростками-маньяками, убийцами, злодеями, в общем, - уточняет участница ролевых групп.

Что интересно, по этому фандому были «ролки», где дети, включая Веронику, выбирали себе любимого персонажа и за него играли.

- Казалось бы, мы все стали маньяками и суицидниками? Нет, конечно. Просто в подростковом возрасте это все воспринималось не так жестко. Как игра. Даже всякие ролевые игры про убийства и суицид — это скорее просто выражение агрессии со стороны подростков, - отмечает девушка.

По ее мнению, в реальности эти дети скорее «жертвы», которые не могут или боятся выплеснуть агрессию на строгих родителей, неприятных учителей, школу, злых одноклассников.

У таких детей зачастую нет безопасного способа выплеснуть агрессию. Поэтому, один из наименее травмирующих способов выплеснуть гнев - участвовать в «ролках», где ты играешь за опасного и сильного персонажа и можешь делать что хочешь, вымышлено кого-то убить.

- Причиной суицидов и других жестких происшествий являются не сами «ролки», а проблемы в семье, проблемы со сверстниками, личностные проблемы. Жестокие ролевые игры - это следствие первопричинных проблем в жизни, - делится мнением Вероника.

Девушка состояла в «ролке», которая отличалась особой жестокостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВАЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ». ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОПАЛ В ИГРУ

Психолог, работающий в том числе и с подобными подростками, отмечает, что подобные виртуальные игры все же могут быть опасны. В первую очередь насторожиться стоит родителям, у которых ребенок уже испытывает ментальные проблемы: замкнутость, отчужденность и поведение, граничащее с подростковой депрессией.

- Опасны такие игры могут быть в том случае, если у ребенка уже есть депрессия, суицидальные тенденции или демонстративные суицидальные попытки, неуравновешенность, аутистические симптомы. Тогда, конечно, это будет большой проблемой. Таким образом, ребенок отгораживается еще дальше и глубже, а последствия могут быть ужасны, - объясняет психоаналитик Ирина Савран.

Однако, эксперт уверена, что ролевые или компьютерные игры в наше время часто становятся важной частью в становлении личности.

- Все зависит от ситуации. Любые игры имеют для подростков важную роль и функцию в современном мире. Раньше были другие заменители инициации, например, движение пионеров. Этот порог и переход во взрослую жизнь, когда детская психика осваивает все законы, был более безболезненный. Сейчас эту роль выполняют в том числе подобные игры, - объясняет психоаналитик Ирина Савран.

Несмотря на жестокость, в них ребенок социализируется и примиряет на себя роли. Если родителей беспокоит такое увлечение подростка, то психологи рекомендуют, в первую очередь, обратить внимание на свое поведение.

- Важно посмотреть на родителей. Если родители сидят в планшетах и социальных сетях, то и ребенок начнет себя вести точно также. Среди психологов есть такая практика, как «детский час». Вы выделяете час, когда вы полностью отданы своему ребенку, вы общаетесь с ним о том, что его тревожит. Это отлично избавляет от одиночества, после чего ему не придется с головой уходить в виртуальные игры, - отмечает эксперт.

Есть и альтернатива. Если подросток не желает выходить в доверие с родителями, то для этого есть специальные групповые занятия с психологами. В разных социальных центрах с детьми прорабатываются запросы общения со сверстниками. В группах примеряют все социальные роли и их проигрывание.