Что происходит в пунктах вакцинации, снова открывшихся в торговых центрах Екатеринбурга

Пункты вакцинации открылись в пяти торговых центрах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Гринвич» начало третьего часа дня. По громкоговорителю женский голос сообщает, что прямо под детским магазином вновь открылся пункт вакцинации. И потихоньку, по одному, по два человека, начинают люди подходить на прививку.

Еще год назад здесь выстраивались очереди из желающих защититься от коронавируса. Но сейчас ажиотаж поменьше. Сами врачи, делающие прививки, отмечают, что возможно это потому, что сегодня самый первый день, как пункты вакцинации вновь открылись в торговых центрах.

В «Гринвиче» вакцинацией занимались сотрудники ЦГКБ №6. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это первый день. Мы еще сами смотрим, как все будет происходить, - поделилась Александра Кузнецова, заведующая поликлиникой № 2 ЦГКБ №6. – В прошлый раз у нас были электронные очереди, охранник и волонтеры. Сейчас пока этого нет. Все в порядке живой очереди.

В Екатеринбурге пункты вакцинации снова открылись также в «МЕГЕ», «Дирижабле», «Глобусе», «Окей». Прошло десять минут, но в том пункте, что в «Гринвиче» очереди из желающих привиться не сформировалось. Люди подходили по одному, заполняли документы и спокойно шли на прививку.

Перед прививкой медики измеряют давление. При высоком - не ставят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не хотелось идти в свою местную поликлинику, - рассказывает Юлия, пришедшая на вакцинацию. – А здесь я рядом работаю и в обеденный перерыв очень удобно сюда прийти. Год назад уже вакцинировалась. Подтвержденного коронавируса не было, но в начале года по симптомам у меня был COVID-19. Думаю, сейчас многие вакцинировались и более положительно стали относиться и поэтому скоро придет больше людей.

Вакцину здесь ставят «Спутник V». Всего на пункт привезли 100 доз. Впрочем, отмечают врачи, если желающих привиться будет больше, чем вакцины, то из поликлиники по необходимости просто привезут еще партию, благо она недалеко. Помимо вакцины от коронавируса здесь также можно привиться от дифтерии, гриппа и гепатита Б.

Прививки ставят не только от коронавируса, но и от дифтерии, гриппа и гепатита Б. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- От коронавируса у меня уже стоит прививка, я пришла, чтобы от гриппа привиться, - рассказывает Ольга Зебрева, посетительница пункта вакцинации. – От коронавируса я уже и прививалась и ревакцинировалась. Просто муж болел очень тяжело, поэтому, когда он поправился, мы решили прививаться. В торговом центре решила привиться, потому что мимо проходила – это удобно.

Правда, если человек приходит привиться от коронавируса, то другие прививки ему уже не делают. «Спутник V» нельзя смешивать с иными вакцинами.

В первый день желающих было немного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы проанализировали ситуацию прошлых лет и поняли, что из-за заболеваемости ковидом, взрослое население у нас недостаточно прививалось от дифтерии, гепатита Б и гриппа, поэтому мы решили прививать в таких пунктах и от этих болезней тоже, - объясняет Александр Харитонов, главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике. - Против коронавирусной инфекции мы должны прививать отдельно. А вот вакцины от гриппа, дифтерии и гепатита Б допускаются к одномоментной постановке.

В торговом центре «Дирижабль» картина похожая. Пункт вакцинации находится на втором этаже. Это отдельное помещение со столиками и кабинками. Две сотрудницы из поликлиники в халатах проверяют у пришедших состояние здоровья – измеряют кровяное давление. Затем прививают.

В «Гринвиче» вакцинацией занимались сотрудники ЦГКБ №6. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Народ еще не знает просто, - говорит медсестра. - Вакцины нормально привезли. Хватит на всех, кто придет.

Желающих пока тоже немного. За полчаса с начала работы кабинета пришло лишь семь человек.

Так выглядит пункт вакцинации в «Дирижабле» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я просто зашел в Интернет и увидел новости, что здесь можно привиться, - рассказывает Алексей, местный житель. - Просто было удобно, вот и пришел. Я рядом живу. И в прошлый раз от коронавируса я тоже в «Дирижабле» вакцинировался. Мне кажется, немного людей будет сейчас приходить на вакцинацию. В прошлый то раз люди пошли только потому, что выезд без прививки стали запрещать.