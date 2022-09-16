Клоуны дарят радость малышам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будни маленьких пациентов детского хосписа в Екатеринбурге похожи друг на друга. Чтобы хоть как-то скрасить период лечения в медицинском учреждении, сотрудники благотворительного фонда «Доктор Клоун» пришли в гости к малышам в костюмах клоунов и показали фокусы, сыграли с ними в игры.

У деток-пациентов тяжелые заболевания, которые не дают им полноценно насладиться жизнью. Поэтому встреча с клоунами была для них большой радостью. Гости подарили детям множество подарков и прекрасное настроение.

Маленьким пациентам часто не хватает внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы стараемся посещать все мероприятия здесь, потому что с таким ребенком очень сложно куда-то выйти, есть опасность, что ему станет плохо. А здесь всегда врачи рядом. Тем более мы в этом году первоклассники, нам все равно нужна какая-то адаптация. Ярославу тут очень нравится, он очень довольный, очень активно участвует во всех мероприятиях, – Лариса Степановна, мама 7-летнего Ярослава. У Ярослава редкий тяжелый порок сердца.

Больничные клоуны помогают детям, оказавшимся в состоянии стресса, преодолеть эмоциональный и физический упадок. Их работа – реабилитация, адаптация и эмоциональная разгрузка ребенка. Со своей работой они превосходно справляются.

Клоуны профессионально развлекают юных пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

– У нас первый опыт общения с клоунами и я вижу, что Даше очень сильно понравилось, и она полна положительных эмоций, и я уверена, что она будет спрашивать, когда следующая встреча, – Мария Гаева, мама 5-летней Даши. У Даши спинальная мышечная атрофия 1 типа.

Клоуны, которые пришли навестить больных деток, это не просто люди или волонтеры. Это специально обученные специалисты, которые занимаются больничной клоунадой. Они не только поднимают детям настроение, но и делятся опытом как внедрение игр в номера и упражнения может помочь добиться терапевтического эффекта.

Дети рады каждому визиту своих друзей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши клоуны должны навестить детей в десяти городах, в онкологических отделениях, – рассказывает директор фонда Юлия Райская. – Наш фонд существует с 2013 года, но при этом мы единственная национальная организация, которая занимается больничной клоунадой в России.

Люди, работающие клоунами, это не просто волонтеры. Это те, кто пришел сюда по зову сердца и работает здесь на постоянной основе.

– Наши работники, это люди в основном творческих профессий, есть те, кто работает в театре, даже есть сотрудник музея. Выбирают какой-нибудь день и приходят в больницу к детям. И как дополнительный заработок и как какой-то, наверное, смысл в жизни, который люди находят, – поделилась Юлия.

Каждая встреча - праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

На первом этаже клоуны развлекали тяжелобольных детей, играли с ними в различные игры, рисовали и даже пели знакомые детям песни. Родители детей с удовольствием наблюдали, как проходит общение детей с клоунами. Тем более для всех трех семей такое общение впервые.

На втором этаже прошел обучающий тренинг по больничной клоунаде для тех волонтеров, которые желают стать «докторами-клоунами», перенять опыт и работать уже в Екатеринбурге, как самостоятельная организация. Обучение проводит главный педагог фонда «Доктор Клоун».

С детьми работают профессионалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

– У нас очень строгие критерии отбора. Помимо того, что люди должны обладать какими-то актерскими способностями, талантами, они еще должны быть стрессоустойчивыми, и, конечно, они должны понимать, зачем хотят этим заниматься. Те, кто проходит отбор, а затем и обучение, впоследствии становятся сотрудниками нашего фонда, – рассказывают Юлия Райская.

Подобная акция прошла в хосписе впервые. Возможно, после того как работники благотворительного фонда «Добрый Клоун» поделятся опытом работы в больничной клоунаде, такое мероприятие будет проходить в Екатеринбурге чаще. Ведь маленькие пациенты очень нуждаются в большой поддержке.