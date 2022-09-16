Жители Екатеринбурга сдают пластиковые крышечки и оплачивают сиротам психологов

Уральцы активно подключились к проекту Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге вот уже несколько лет действует социально-экологический проект «Полезные крышки» благотворительного фонда «Дорогами добра», благодаря которому горожане могут сдавать пластиковые крышки на переработку, а вырученные деньги идут на оплату психологов для детей-сирот, переживших жестокое обращение.

Участники проекта собирают крышки от пластиковых бутылок, кетчупа, майонеза и других продуктов в дой-паках, молочных продуктов, бытовой химии, косметики, зубной пасты, капсулы от бахил, капсулы от киндер-сюрпризов, витаминов, контейнеры из-под линз. Если на крышке продукта есть маркировка 2, 4, 5 в треугольнике, то такие крышки в чистом виде у вас примут.

Сдать крышки можно по адресам в Екатеринбурге:

1. Улица Шарташская, 21 (офис фонда «Дорогами Добра»)

2. Бульвар Культуры, 23, 2 этаж (офис компании «Терем»)

3. Улица Монтажников, 9 офис №3 «Ваш страховой агент»

4. Улица Академика Шварца, 1, ТЦ «БОТАНИКА МОЛЛ», 2 этаж (детская парикмахерская «Воображуля»)

5. Улица Ясная, 2, ТЦ ФанФан, 3 этаж (детская парикмахерская «Воображуля»)

6. Улица Гражданская, 2, (клуб детского тайского бокса «Спарта»).

Собранные крышки общим весом от 5 кг можно сдать только по адресам указанным адресам в первых 2 пунктах. В другие пункты по предварительной договоренности.

Карта с пунктами приема пластиковых крышечек Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Проект тиражируют не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области. Совершенно разные люди устанавливают дома контейнеры и собирают крышки, а некоторые еще и агитирует своих коллег на работе тоже начать это делать.

Чаще всего крышки присылают дети, они участвуют всей школой. В этом проекте участвует много школ. В течение учебного года дети всей школой собирают крышки. И даже устраивают соревнования, какой класс соберет больше.

Если в проекте хочет поучаствовать целая организация или предприятие, то нужно на сайте полезные-крышки.рф оставить заявку на участие.

В апреле 2022 одна школа привезла около 209 килограммов пластика. Дети из Верхнедубровской СОШ собрали 104 774 пластиковых крышек. Когда в организации поинтересовались, как у них получилось собрать так много, им ответили, что детям интересно посоревноваться и к этому процессу они подключают всех родственников, а также им рассказывают, что так они берегут природу и рассказывают про фонд.