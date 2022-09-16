Свердловчане показали, где живут лучшие косметологи, кровельщики и соцработники

Повезло же девушке на кушетке – поучаствовала в соревновании по «Эстетической косметологии», а будто в салон красоты сходила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка в белом халате входит в кабинет к косметологу и ложится на кушетку. На доске рядом с ней разноцветным маркером подробно расписаны все процедуры, которые ее ожидают. Один час макияжа, два часа ухода за кожей, массаж…

Ей бы в пору расслабиться, но она - не клиентка, пришедшая за удовольствием и красотой, а волонтер. Находимся-то мы не в дорогом косметологическом салоне, а в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты на соревновательной площадке компетенции «Эстетическая косметология - Юниоры».

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА

Вооружившись кисточкой, участница соревнований наносит на щеки и лоб лежащей на кушетке девушки специальный крем. А на табло рядом мигают большие красные цифры – идет обратный отсчет времени. На выполнение заданий его отводится на соревнованиях не так много, как было бы в салоне красоты. Участнице надо спешить, но при этом все сделать качественно и правильно. Иначе с нее снимут баллы. За тем, как проходят соревнования, через веб-камеры, установленные вокруг площадки, следят оценивающие эксперты.

- Суть моей компетенции в том, чтобы делать человека лучше, красивее, - объясняет Дарья Заварницына, участница компетенции «Эстетическая косметология - Юниоры». – Я должна была нанести деловой макияж. А еще сделать свадебный маникюр, то есть на безымянном пальце нужно было поработать с тремя техниками маникюра.

Маникюр – дело такое, что торопиться с ним не надо. Но таймер за спиной участницы говорит об обратном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дарья сосредоточенно работает над ногтями, пока за стеной в соседнем помещении выполняет свои задания другая участница – с помощью специального прибора она делает волонтеру чистку лица. Друг для друга девушки не конкурентки. Дарья из юниоров. Ее коллега – из взрослых участников. Они больше похожи на одну команду. Две девушки, отстаивающие честь Свердловской области перед всей страной. Это финал, поэтому напряжение сильное. Да и подготовка к чемпионату была не слабой. Помогали им эксперты-компатриоты.

- Чтобы подготовить чемпиона-профессионала, необходимо желание и много времени на тренировки. Все выходные будут заняты ими, ведь нужно получить много знаний и навыков. Поэтому тут крайне важен настрой на тяжелую работу, - рассказывает эксперт-компатриот компетенции «Эстетическая косметология. Юниоры» Кристина Бутакова.

СОЦРАБОТНИК – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

«Эстетическая косметология» не единственная компетенция, в которой участвовала Свердловская область. В Уральском экономико-технологическом колледже проходили соревнования по «Предпринимательству», «Документационному обеспечению управления и архивоведению» и «Социальной работе». Под непрестанным взором веб-камер, фиксирующих каждое движение, участникам нужно было выполнять рабочие задачи из реальной жизни – создать свой бизнес проект, организовать переговоры и прием иностранной делегации и найти способ, как социальная служба может помочь бедной пенсионерке, которой больше не на кого рассчитывать, кроме государства.

- Мне очень нравится помогать другим. Есть бедные, пожилые люди, которым никто не может помочь. Но кто-то должен заниматься этим... Я решила, что это буду делать я, - говорит участница компетенции «Социальная работа» Марина Фуфарова.

Марина Фуфарова с детства мечтала помогать обездоленным людям. Для нее «Социальная работа» это не профессия, а призвание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участвовать в чемпионате «Молодые профессионалы» Марина хотела с того самого дня, как поступила в колледж. Но лишь на третьем курсе она осуществила свою мечту и теперь уверенно соревнуется.

- Меня мотивирует мой руководитель Наталья Шатунова, - рассказывает Марина Фуфарова, – Она всегда верит в то, что я справлюсь. И я в это верю. Участие в чемпионате для меня - новый опыт и новые знакомства.

На работу выделено восемь часов. За это время надо выполнить два модуля. Нужно ознакомиться с проблемой человека, а затем дать рекомендации, как ему выбраться из сложной жизненной ситуации.

- Нужно не только знать и ориентироваться в законодательстве, но и уметь правильно общаться с людьми, - объясняет эксперт-компатриот компетенции «Социальная работа». – Наталья Шатунова, - А они могут быть разными – пожилого возраста, с ограниченными возможностями, дети группы риска. На соревнованиях участники работают по сути с реальными кейсами из будней соцработников.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

И вот финальный третий день соревнований, когда участники уже прошли через самые сложные испытания. Кто-то уже полностью выполнил все задания и свободен, но только не конкурсанты компетенции «Кровельные работы». Надев респираторы, чтобы защитить органы дыхания, с помощью шуруповерта они прикручивают желтые блоки теплоизоляции к листу профнастила. Это часть крыши, в ней даже есть круглое отверстие для дымохода.

- Наше задание заключается в том, чтобы собрать правильно кровлю по слоям от начала до конца в нужной последовательности, чтобы она была надежной, - рассказывает участник компетенции «Кровельные работы» Александр Косцов, - Сложного ничего нет - просто нужен опыт. Чем больше тренировок, тем лучше для нашей работы.

Готовились участники почти каждый день все лето. Полтора месяца они провели в этом же цехе на площадке Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

А вот так в Екатеринбурге участники компетенции «Кровельные работы» собирали крышу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый соревновательный день они делали плоскую кровлю из полимерных материалов с воронками. Во второй день была скатная кровля, в третий - битумная кровля

- Для участников самое главное – выносливость, потому что мы работаем очень долго – по восемь часов, - объясняет эксперт-компатриот компетенции «Кровельные работы» Сергей Касьянов.

Зато если постараются, то смогут прославиться. Ведь теперь точно, вовсе не нужно идти на эстраду, чтобы люди ценили то, что ты делаешь и помнили тебя. Тот же мастер по кровле тоже имеет право на свои 15 минут славы.

- В чемпионате я участвую потому, что хочу, чтобы мое имя запомнили. Чтобы не просто так сгинуть из летописи жизни, а оставить какой-то след, - говорит участник компетенции «Кровельные работы» Никита Ермаков. – Ну а строительством занимаюсь, потому что навсегда полюбил это дело. Когда я еще был ребенком, родители начали строить свой дом. И все детство я провел на стройке. Очень нравилось! Теперь всю жизнь хочу стройкой заниматься – так она меня завлекла.

Никита Ермаков не только кровлю может сделать, но и весь дом способен возвести. С юности он влюбился в строительство и хочет связать с этим всю жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА

В этом году юбилейный, Х Нацфинал «Молодые профессионалы» принимала столица Мордовии - Саранск. На площадке «Саранск Арены» соревновались более 280 молодых профессионалов по 25 компетенциям. Около 700 человек боролись за звание лучших дистанционно. Работы конкурсантов оценивали более 1200 экспертов со всей страны.

Организаторами первенства в этом году выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ)