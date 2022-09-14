Полиция проверяет информацию о взрыве гранаты в Екатеринбурге

Кадры видеозаписи, сделанной после случившегося запечатлели мужчину, который лежал на земле и стонал от боли. Фото: очевидцы

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах странной информации, поступившей с улицы Июльской поздно вечером. Как сообщают очевидцы, там якобы разорвалась боевая граната. Причем случилось это из-за того, что пассажиры такси, приехав на место, отказались платить.

Таксист с местными жителями пытался задержать их, но те вдруг решили отбиваться непонятно откуда взявшейся гранатой. По словам очевидцев, слово за слово, кто-то кинул ее без чеки в кусты. То, что происходило после взрыва, один из очевидцев записал на камеру. На кадрах видно, как на земле лежит и стонет молодой человек.

- Не, в натуре у него граната [блин] была, - сказал голос за кадром.

В полиции уточняют, что все случилось в понедельник, 12 сентября. Организована проверка. Ее проводят сотрудники отдела полиции №3. Правда, по данным сотрудников правоохранительных органов, боевой гранаты все-таки не было.

- Информация о применении оружия не подтверждается: участники и очевидцы подобных сведений не сообщали, на месте происшествия соответствующих следов не обнаружено, обращений граждан с характерными травмами не зафиксировано, - уточняют в УМВД по Екатеринбурга.