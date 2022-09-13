Матери шестерых детей, победившей болезнь дочки, у которой отказали легкие, подарили квартиру за 9 млн

Теперь многодетная семья Стасенко обрела дом, который будет для нее опорой и поддержкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мама Елена Стасенко буквально светиться от счастья. Впервые за много лет она, наконец, спокойна за судьбу своих сыновей и дочек. 39-летняя учительница одна воспитывает шестерых детей и каждый день борется за жизнь восьмилетней Ксюши, у которой при рождении отказали легкие. Но, несмотря на множество испытаний, которые Елене преподносила судьба, она не сдалась и продолжила смотреть на мир с любовью. А в награду получила подарок, о котором и не могла мечтать.

Елену вдохновляет любовь к детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С ПЕРВЫМ ВДОХОМ ОТКАЗАЛИ ЛЕГКИЕ»

Жизнь многодетной мамы Елены Стасенко разделилась на «до» и «после» с рождением четвертого ребенка. Тогда она работала учительницей начальных классов в уральском военном городке ЗАТО «Свободный». Вместе с первым мужем воспитывала сыновей Владика и Диму и дочку Есению. Но в 2012 году супруги развелись, а 9 июля 2013 года Елена родила Ксюшу. Малышка весила всего 700 граммов.

- С первым вздохом у Ксюши разорвались легкие. Она не могла самостоятельно дышать и первый год жизни провела в реанимации на системе ИВЛ и питании через зонд. Позже оказалось, что у нее умирает мозг. Врачи поставили диагноз ДЦП, - рассказывает многодетная мама.

Старший сын Елены Владислав всегда помогал своей маме. Сейчас ему 21 год, и он учится в другом городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реанимации Ксюша пережила два инсульта. Когда девочке было совсем плохо, главврач перинатального центра вызвал Елену в реанимацию и сказал: «Вы же понимаете, что она никогда не будет дышать самостоятельно. Она превратится в овощ. Перестаньте сюда приезжать. Позвольте нам отключить ее от аппарата ИВЛ».

- А я не бог. Не я ей давала жизнь, и не мне ее забирать. Конечно, мне было очень страшно. Страшнее всего, что дочка никогда не встанет на ноги и не будет меня понимать. Но желание увидеть счастье на ее лице было сильнее любого страха, - вспоминает Елена.

Елене во всем помогает ее мама Лидия Васильевна Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕТИ ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ»

Елена во что бы то ни стало решила поставить дочку на ноги. В мае 2014 года она нашла врача-реаниматолога, который за три дня смог перевести малышку с зондированного питания на кормление из бутылки и после этого позволил женщине забрать ребенка домой.

- Мы также ушли с системы ИВЛ на кислородную палатку (приспособление, способное облегчить поступление кислорода в легкие, - Прим. Ред.). Я четко следовала рекомендациям врача: какое количество кислорода и в какой концентрации должно поступать в легкие Ксюши, чтобы она училась дышать самостоятельно. И уже в конце сентября мы полностью смогли отказаться от искусственной подачи кислорода, - рассказывает женщина.

Заботиться о детях Елене помогали ее родители. Но еще большее влияние на судьбу Ксюши оказали ее братья и сестры. Они все время играли с ней, помогая развиваться.

Общение с братьями и сестрами помогает Ксюше развиваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нашему старшему сыну Владику тогда было 12 лет. Он постоянно придумывал что-то новое. Один раз положил Ксюшу на живот, начал хлопать в ладоши, тогда она впервые засмеялась. Это был искренний смех здорового ребенка. Когда я услышала его, то окончательно поняла: «У нас все точно будет хорошо». Даже заплакала от счастья, - признается Елена.

После того как легкие Ксюши смогли держать кислород, Елена занялась разработкой ее мышц.

- Сначала мы занимались дома, я постоянно делала ей массажи. Дети продолжали с ней играть. Первый раз Ксюша встала на ноги, когда мы ее купали. Так мы поняли, что в воде разрабатывать мышцы гораздо проще. Потом начали ходить к мануальному терапевту, чтобы закрепить результат, - делится многодетная мама.

В два года Ксюша впервые встала на ноги. Это была большая победа для всей семьи. Но на этом испытания для многодетной матери не закончились.

Многодетная мама никогда не сдается, а кроме заботы о детях, постоянно занимается саморазвитием Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПЫТАЛИСЬ ВЫСЕЛИТЬ ИЗ КВАРТИРЫ»

В военном городке Елена Сатсенко жила в служебной квартире, которую выдавали ее бывшему мужу. Но в 2015 году ей позвонили из администрации и сообщили, что из квартиры придется выселяться.

- После развода муж уехал, а квартиру на меня переоформить было нельзя. Еще в 2013 году я встала в отдельную очередь, чтобы получить служебное жилье как учитель. Но квартиру нам не распределяли. В 2015 году к нам регулярно приходили судебные приставы, предупреждали о выселении. Я объясняла, что многодетная мать и воспитываю ребенка-инвалида. Но на суде было принято решение выселить нас без права предоставления другого жилья. В паспорте у меня прописка осталась, потому что я не явилась на выселение. Но официально нас с прописки сняли. Мы продолжали жить. К нам продолжали приходить приставы, - рассказывает Елена.

В 2015 году сеаью Стасенко чуть не выселили из квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елена обращалась в различные инстанции, но это не давало никаких результатов. Ситуация изменилась лишь спустя два года. Тогда она баллотировалась в депутаты местной думы и была избрана большинством голосов.

Жители поддержали Елену, потому что она сделала много добрых дел для военного городка, организовала фонд «Искорка добра», который до сих пор помогает мамам детей-инвалидов и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Я начала исполнять обязанности депутата, заниматься общественной деятельностью, помощью людям, консультациями для многодетных и малоимущих семей, - рассказывает Елена. - В 2018 году я родила от второго мужа младшую дочь Эмилию. Тогда мне позвонил глава нашего городка, поздравил с этим событием и сказал: «Елена Викторовна, мы приняли решение оформить на вас квартиру, в которой вы живете, как служебное жилье от школы», - вспоминает Елена.

Но страх за то, что у Елены когда-нибудь вновь отнимут ее жилье, не покидал женщину.

Женщина занимается общественной деятельностью и помогает другим Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОБРЕЛИ МЕСТО СИЛЫ»

В 2020 году у Елены родился младший сын Давид. Вскоре после этого ее гражданский муж ушел из семьи, и многодетная мама вновь осталась одна.

- Конечно, для меня все это было очень тяжело. Но сейчас я смотрю на с мудростью: значит, просто не сложилось. Мне всегда очень помогали и продолжают помогать мама с папой. Но больше всего сил справляться со всеми испытаниями дают дети. Я их очень сильно люблю и хочу, чтобы у них все сложилось в жизни. И это вдохновляет меня не утопать в материнстве с головой, а, наоборот, постоянно развиваться, повышать квалификацию в профессии и продолжать заниматься помощью другим, - делится Елена.

Елена обратилась за помощью в Фонд Святой Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году были перевыборы в госдуму военного городка. Но Елена решила, что с шестью детьми с обязанностями депутата уже не справится.

- Примерно в это же время врачи посоветовали Ксюше особенную школу для слабовидящих, которая в нашей области есть только в Екатеринбурге. Поэтому у нас остро встал вопрос о переезде, - объясняет Елена.

У самой Елены не было денег на новое жилье. Работая учителем в школе и проводя дополнительные онлайн-занятия, она зарабатывает около 50 тысяч рублей в месяц. Еще около 20-30 тысяч получает по алиментам и детским пособиям.

Теперь Елена не переживает, что ее когда-то снова могут выселить Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На содержание детей в месяц в среднем уходит больше ста тысяч рублей. Когда денег не хватает, спасает пенсия мамы с папой, - рассказывает Елена.

Чтобы решить вопрос с переездом, многодетной маме посоветовали обратиться за помощью в Фонд Святой Екатерины.

- Я написала письмо, и в марте 2022 года мне позвонили представители фонда, приехали, посмотрели на то, как мы живем, попросили собрать свидетельства о рождении детей и другие необходимые документы. А в мае сообщили радостную весть: «Выбирайте квартиру! Вам одобрили сумму 9 миллионов», - улыбается Елена.

Теперь семья Стасенко стала еще счастливее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключи от большой и просторной трехкомнатной квартиры с видом на уктусские горы семья Стасенко смогла получить уже в июле. А сейчас многодетная мама заканчивает последние хлопоты с переездом. В Екатеринбурге она будет работать на фрилансе - вести уроки онлайн.

- Я благодарна Фонду Святой Екатерины за то, что он дает возможность людям жить. Теперь у нас есть надежная опора, наше место силы. Потому что, когда у человека есть дом, все остальное у него складывается намного проще и лучше. Я думала, такое только в сказках бывает. Но теперь мы больше не будем бояться, что нас в любой момент могут выселить, - делится своим счастьем Елена.

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