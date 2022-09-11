В метро Екатеринбурга поймали собаку, требовавшую ласки у пассажиров

Собака по очереди подходила к людям и ложилась перед ними, чтобы ее погладили. Фото: Александр Осипов

Умилительное видео записали очевидцы в метро Екатеринбурга. В понедельник вечером на платформе станции Ботанической развалилась лохматая собака. Лежа пузом кверху, она смотрела по сторонам и отказывалась уходить, пока кто-нибудь ее не погладит.

- Не знаю, каким способом собака смогла спуститься на платформу и почему ее не заметили, - рассказывает Александр Осипов, автор видео. - Она очень добрая. Ко всем подходила и ложилась, чтобы ее гладили. Совершенно независимая и любвеобильная собака.

На кадрах видеозаписи собака лежала рядом с краем платформы и не отошла от него, пока сотрудник полиции ее не погладил. Тогда она просто передислоцировалась в другую часть платформы, где стала требовать ласки у пассажиров.

- Потом полицейские надели на нее ошейник с поводком и вывели со станции, - добавляет Александр.