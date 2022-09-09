На закладку первого камня спорткомплекса приехал Владислав Третьяк Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Стало известно, когда начнется строительство второй очереди ледовой «Дацюк Арены» в Екатеринбурге. Возведение спортивного комплекса начнется в первом квартале 2023 года.

На церемонии закладки первого камня присутствовал хоккеист и олимпийский чемпион Павел Дацюк, а также полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме того, в закладке камня приняли участие также президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и директор команды СВ «Металл» Сергей Скубаков.

- Екатеринбургский хоккей знаменателен такими мастерами как Павел Дацюк, такие фамилии можно перечислять и ряд будет очень большой. Закладка второй очереди «Дацюк арены» - это очень знаменательно. Хоккей и ледовые арены востребованы сегодня в Свердловской области, этот вид спорта популярен. Уверен, что сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг к его популяризации, - заявил Владимир Якушев.

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность». Новый комплекс в три этажа будет включать в себя ледовую арену на втором этаже здания, где разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом.

Политики и спортсмены оставили автографы на кирпичах Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Также в арене разместят отделение конькобежного спорта, футбола и легкой атлетики, которые размещались в здании трибун. Помимо этого, во втором блоке разместят общежитие для спортсменов на время соревнований и спортивных сборов. Ледовая арена станет больше и просторнее, чем нынешний стадион.

- Хотел поблагодарить наши любительские команды, благодаря которым появляются новые места для наших детей, они любители, но играют как профессионалы и ведут себя также. Также хотел поблагодарить наше правительство, которое уделяет много времени хоккею. Смотря на всех наших детей, я вижу, что у нас большие надежды в спорте, - заявил олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Церемония завершилась торжественной закладкой первых кирпичей арены. Каждый из прибывших гостей лично принял участие в символической стройке первой стены. На каждой камне остался автограф того, кто его установил.