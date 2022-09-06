В Березовском 14-летний подросток починил фонтан, за который не брался ни один программист в стране

Парень справился с задачей за неделю Фото: предоставлено руководством ПКиО

В Парке Победы в Березовском 14-летний парень самостоятельно починил фонтан. Отремонтировать его не получилось ни у одного специалиста в стране, а подросток справился с задачей за несколько дней. В этом деле ему помогло увлечение программированием, как говорят в парке, мальчик учится на IT-специалиста.

ПРЕДЛАГАЛИ ЗАПУСТИТЬ ФОНТАН «ПО-КАЗАХСКИ»

- На нашем фонтане случился глюк и все слетело: он работал только в механическом режиме, а синхронизации компьютера с насосами и всем остальным не было. Фонтан яркий, светящийся, но ничего не работало. Проблема в том, что у каждого фонтана свой софт (программное обеспечение). На нашем фонтане он такой, что мало какие специалисты возьмутся за это, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор Парка Культуры и Отдыха в Березовском Кирилл Чердынцев.

Оказалось, что в России есть только один подобный специалист, знающий, как настроить такие фонтаны. Мастер живет в Москве, на момент поломки находился на юге страны, поэтому пытался настроить фонтан удаленно.

- Он проводил консультации удаленно, но ничего не вышло. Привлекали специалистов из соседних городов, из Челябинска. Они разводили руками и уезжали. В компании у нас работает главный инженер Петр Рабовлюк, он этот вопрос курировал. У него сын – очень толковый парнишка, в какой-то момент Петр предложил, чтобы мальчик попробовал разобраться сам, так как учится на айтишника, - рассказывает директор Парка.

По словам папы мальчика, он несколько раз лично обращался к разным мастерам, но все попытки заканчивались неудачей или игнорированием.

- Фонтан то надо было сделать, обращался к местным, обращались в Москву, говорили, что заняты, надо ждать. Предложили коллеги запустить фонтан «по-казахски»: в обыкновенном режиме, без электроники. Так поступают в Казахстане, когда заканчиваются деньги на оплату обслуживания. Пришлось запустить для начала так. Потом сделал такое предложение директору, сын у меня соображает, - уточняет Петр.

Фонтан теперь снова радует жителей Березовского. Фото: скрин с видео

«Я БЫЛ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ, СЫН СЛАЛ КОМАНДЫ НА УДАЛЕНКЕ»

Пока над фонтаном шел ремонт, Арсений заболел. Поэтому его папе пришлось действовать под чутким руководством сына на «удаленке».

- Он все посмотрел, скачал программу новой версии. Я был на пульте управления, сын мне писал команды, я все закачивал, проворачивал столько действий, что потом голова пошла кругом. Мне очень тяжело, потому что я не программист, с моей стороны были ошибки, а он меня успокаивал, было три неудачных попытки, - рассказывает Петр Рабовлюк.

Загвоздка была в том, что некоторые ключи и программы скачать, находясь в России, было нельзя. Мальчику пришлось искать другие программы и начинать заново. От одних программ Арсений брал некоторые файлы, заводил заново программу.

Арсений потратил на ремонт неделю. Как говорят и директор Кирилл Чердынцев, и его отец, подростку самому было интересно, осилит ли он задачу, с которой не справились опытные специалисты. Никто мальчика силой не заставлял работать.

- Мы особо не верили. Какого было наше удивление, когда Арсений вошел в системные файлы фонтана, что-то там поделал часа полтора, и фонтан заработал. То есть, лучшие программистские умы России сделать ничего не смогли, а он, обычный парень-самоучка, взял и сделал, - делится с «КП-Екатеринбург» директор.

В ПЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕУСТАНОВИЛ WINDOWS 10

14-летний Арсений учится во второй школе Березовского. Увлекаться программированием мальчик любил еще с раннего детства, в чем уже достиг больших результатов. Директор Парка считает, что за такими как Арсений лежит будущее в IT-технологиях.

- Арсений начал заниматься с компьютерами в пять лет. У нас тогда был компьютер, он его разделил на два компьютера, переустановил Windows XP на Windows 7 и Windows 10. Спросил, откуда он это узнал, сказал в интернете, где все на английском. Ходил в кружок робототехники, в прошлом году ходил на программирование, участвовал в олимпиадах, прошел на первый этап олимпиады УрФУ. Был в центре «Золотого сечения», - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец Арсения Петр Рабовлюк.

Фонтан Арсений починил вечером 5 сентября. Сейчас в Парке Культуры и Отдыха думают над тем, как именно стоит наградить и поблагодарить мальчика и его семью.