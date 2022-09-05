Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября 2022 года в России пройдет Единый день голосования. В это воскресенье жители Свердловской области будут выбирать на ближайшие пять лет губернатора региона. За пост будут вести борьбу пять кандидатов. Это действующий глава региона Евгений Куйвашев, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Дёмин, лидер местных коммунистов, депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев, депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Каптюг, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Андрей Кузнецов.

АЛЕКСАНДР ДЁМИН

Александр Демин. Фото: соцсети

Самый молодой из кандидатов - ему всего 33 года. В отличие от своих оппонентов он единственный кто проживает в Москве, а не в Екатеринбурге. Со столицей Урала его ничего не связывает.

В политике Демин давно, успел поработать политтехнологом, а теперь представляет в Государственной думе партию «Новые люди» и возглавляет комитет по малому и среднему предпринимательству.

Окончил Современную гуманитарную академию и РЭУ имени Г.В. Плеханова, где позже работал на факультете бизнеса. С 2015 года возглавляет Фонд образовательных программ «Капитаны».

Предвыборная программа Александра Дёмина разделена на несколько частей, включая стандартные: политическое устройство, предпринимательство, городскую среду, образование, медицину и прочее.

Политик выступает за то, чтобы уральцы были больше вовлечены в процесс правления регионом через интернет-голосования по общественным проектам, более тесное взаимодействие чиновников и простых граждан при помощи Интернета. Также Демин предлагает вернуть прямые выборы мэра, а доходы от налогов предлагает оставить в регионе.

АЛЕКСАНДР ИВАЧЁВ

Александр Ивачев. Фото соцсети

Лидеру местного отделения КПРФ – 34 года, в партии он состоит уже 15 лет. Является депутатов регионального Заксобрания.

Ивачев – ученый. Родился в Свердловске в 1987 году в семье инженеров. Закончил аспирантуру Уральского федерального университета, кандидат физико-математических наук. Разработал систему контроля температуры, которая используется на четырех крупнейших элеваторах Свердловской области.

В своей предвыборной программе политик расписал секрет благосостояния уральских семей. Для решения этой задачи нужно вернуть жителям Свердловской области заботу и уважение, избавиться от монополии партии власти, построить сильную и справедливую экономику.

В свежем предвыборном ролике политик критикует нынешнюю команду управления регионом на примере конкретных цифр.

АЛЕКСАНДР КАПТЮГ

Александр Каптюг. Фото соцсети

44-летний Александр Каптюг представляет в региональном парламенте ЛДПР.

Родился политик в городе Могилев, работал тренером по дзюдо, является мастером спорта по этому виду боевых искусств, служил в ВДВ, окончил Уральский государственный экономический университет, работал в нескольких крупных производственных компаниях.

Александр Каптюг предлагает в предвыборной программе под лозунгом «Урал – территория возможностей для каждого!», в которой предлагает возродить малые города, поддержать старшее поколение и предоставить возможности для самореализации для молодежи.

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ

Андрей Кузнецов. Фото соцсети

Андрей Кузнецов – политик с большим опытом. Родился он в Нижней Туре. Окончил Уральский государственный университет, работал в СМИ Екатеринбурга, позже – исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики.

В 2012-2013 годах курировал внутреннюю политику в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области, параллельно выстраивая карьеру в партии «Справедливая Россия». С 2021 года – депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Основным лозунгом предвыборной программы Андрея Кузнецова является «За семьи с детьми, за трудовой Урал!». Программа строится на развитии трех направлений.

50-летний политик предлагает сделать акцент на обновлении кадров – набирать на ключевые должности профессионалов, и не допускать случайных людей. По каждой должности Кузнецов предлагает проводить аудит и проверять, соответствует ли человек ей или нет по образованию, опыту и результатам работы.

Также в предвыборной программе политика говорится об отказе от неконкурентных государственных закупках, на которых государство каждый год теряет 6 триллионов рублей. Андрей Кузнецов призвал при прочих равных среди участников закупок отдавать предпочтение местным производителям.

Также Кузнецов предложил поднять налоги на землю для производителей, которые перепродают товары торговым домам, зарегистрированным в другие регионах и странах, и продают его там, где он дороже. Это уводит центр прибыли за пределы Свердловской области.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Куйвашев десять лет управляет Свердловской области. С ним регион пережил немало испытаний – экономические кризисы, наиболее острые этапы пандемии. На нынешних выборах 51-летний политик выступает от партии «Единая Россия». Весной Куйвашев заручился поддержкой президента.

Родился Евгений Куйвашев в поселке Луговской Тюменской области. Окончил Тобольское медицинское училище по специальности «стоматолог-ортодонт», юридический факультет Московского военного института Федеральной пограничной службы РФ, а также прошел профессиональную переподготовка в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».

Работал главой администраций Тюмени и Тобольска. Также несколько месяцев занимал пост полпреда президента в Уральском Федеральном округе.

В предвыборной программе нынешний губернатор обещает сохранить социальную направленность бюджета на уровне 70%, продолжить переселение уральцев из ветхого и аварийного жилья, построить больницы и поликлиники в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Березовском, Серове и Верхних Сергах, подготовить столицу региона к празднованию 300-летия, развивать экономику.

Также Евгений Куйвашев выступает за развитие волонтерского движения – число его участников политик предложил увеличить в три раза. Также для студентов в Екатеринбурге будут достроены кампусы УрФУ.

ВАЖНО

- Действительно, в нескольких субъектах Федерации 11 сентября будет доступно электронное голосование. Свердловская область в их число не входит. Проголосовать на выборах губернатора региона можно будет лично 11 сентября с 8 до 20 часов, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Право голоса в регионе есть у 3,3 миллиона избирателей.