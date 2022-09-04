В парке Маяковского народы встречали гостей песнями. Фото: ТГ-канал Алексей Орлов

В Екатеринбурге отпраздновали День народов Среднего Урала. Мероприятие, которое проходило в ЦПКиО имени Маяковского, посетили не только местные жители, но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов.

Народы угощали национальными блюдами. Фото: Юлия Кудрявцева

- Каждый год приезжаю на День народов Среднего Урала хотя бы для того, чтобы узнать новые рецепты. На этот раз учился делать армянскую толму и грузинские хинкали, - написал глава региона в своем ТГ-канале.

В парке Маяковского народы встречали гостей песнями, танцами, обрядами, традиционными костюмами, знакомили со своей культурой и, конечно, угощали национальными блюдами.

Мероприятие проходило в парке Маяковского. Фото: Юлия Кудрявцева

- Мы уникальный регион, где в мире и согласии проживают представители 160 наций и народностей. Умение уважать друг друга и понимать — в этом наша сила. Поэтому Урал — не сумма полутора сотен культур, а их перемножение, - написал Алексей Орлов в своем ТГ-канале.