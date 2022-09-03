Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На Урале произошел жуткий пожар, унесший жизни продавца магазина и его 16-летнего племянника. 3 сентября в поселке Сосьва на Толмачева загорелся магазин «Таганский ряд».

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 7:46. В здании в этот момент находились местный житель и сотрудник магазина 1957 года рождения и его несовершеннолетний племянник 2005 года рождения.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Установлено, что погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток накануне происшествия приехал к нему погостить, - пояснили в ведомстве.

Во время пожара погибшие находились в магазине, заперев двери. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Во время пожара мужчина и его племянник были заперты в магазине. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- При внешнем осмотре тел признаков криминальной смерти обнаружено не было. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Прокуратура Свердловской области взяла дело на контроль и проводит проверку.

- Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура также проверит здание и органы надзорной деятельности на исполнение законодательства о пожарной безопасности.

- При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.