Замминистра объяснил, почему пассажиры не смогли получить скидку на проезд в Екатеринбурге по карте «Мир»

Скидка пройдет по электронной карте "Мир" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2022 года по 1 января 2023 года при оплате проезда в общественном транспорте в населенных пунктах Свердловской области загруженной в смартфон картой «Мир» или же Единой социальной картой региона «Уралочка», выпущенной на базе отечественной платежной системы, с каждой поездки пассажир может сэкономить 10 рублей.

Это правило действует при оплате проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, в метрополитене Екатеринбурга, а также в некоторых других населенных пунктах – Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Сысерти, Березовского, Краснотурьинска, Ревды и поселке городского типа Шаля.

- Скидка работает только, если вы – держатель Единой социальной карты Свердловской области «Уралочка», либо ваша карта «Мир» - это электронная цифровая карта. Если на пластике у вас карта «Мир», но эти банки не выпускают «Уралочку», платежи не пройдут. Билет выходит по полной цене, но списывается сумма меньше, - говорит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Как получить скидку по карте «Мир» на проезд в общественном транспорте?

Загрузить карту платежной системы «Мир» в одно из приложений - Mir Pay или Samsung Pay на смартфон, работающий с операционной системой Android. Внимание: смартфон должен поддерживать фукнцию бесконтактной оплаты – NFC. После регистрации приложения

Единую социальную карту Свердловской области тоже можно загрузить в приложение, или же воспользоваться «пластиком». Важно: на карте «Уралочка» размещено два приложения – проездное и банковское. Скидку дадут только при оплате проезда банковским приложением.

И еще один момент: для получения скидки нужно, чтобы на транспортном приложении отсутствовали средства или их было недостаточно для оплаты разовой поездки. Тогда средства спишутся с карты с учетом скидки от платежной системы «Мир».

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, скидку пассажирам решили предоставить, чтобы мотивировать их отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом.