Кот упал с 13 этажа и остался жив Фото: Мария Трапезникова

Практически невероятный случай произошел на Уктусе. Вечером 23 августа из окна жилого дома на Рощинской на 13 этаже выпал кот. Его, лежащего на траве, заметили местные жители, гуляющие неподалеку — кот был перепачкан кровью, практически не мог двигаться и с трудом мяукал, зовя на помощь.

Жильцы быстро сообразили, что к чему, аккуратно положили кота на плед и понесли в ветеринарную клинику. К счастью, она находилась в соседнем доме. Там животное сразу же положили под кислород, так как самостоятельно кот дышать не мог.

- Скорее всего, он погнался за птицей или мухой и свалился. Никогда раньше так не делал, поэтому я и оставила открытыми окна, — рассказала «КП-Екатеринбург» Ксения, хозяйка кота. — Я как раз возвращалась домой, мне написали соседи. Через 10 минут я была в ветеринарке.

Кот сразу после падения был в состоянии шока Фото: Мария Трапезникова

Кота на четыре дня оставили в стационаре. Поначалу ему нельзя было делать ни УЗИ, ни рентген, чтобы выяснить, какие именно у него есть повреждения. Коту дали три дня выживание — если справится, значит, есть шанс на восстановление. Улучшения начались на второй день.

- Когда я позвонила на следующий день в клинику, мне сказали, что он начал ругаться на врачей, шипеть. Это как раз в его духе, — вспоминает Ксения.

Спустя пару дней удалось провести рентген и УЗИ. Оказалось, что кот родился не то, что в рубашке, — он родился в бронежилете. Снимки показали, что из всех травм у него — небольшой перелом лучевой кости, который срастется сам. Были небольшие ушибы внутренних органов, но благодаря своевременной и аккуратной помощи ветеринаров, они тоже тоже заживут при правильном уходе.

В клинике кота тщательно обследовали Фото: Мария Трапезникова

— Врач, когда выписывал кота, был удивлен. Такое практически невозможно, что животное выпало с 13 этажа и отделалось легкими ушибами. Для котов обычно 7 этаж — это смертельно, — рассказывает Ксения. — Врач кота выписал, прописал кучу таблеток. Впереди у него — месяц постельного больничного режима. Наверное, после таких полетов кот больше не будет прыгать на окна. Но, на всякий случай, все форточки в доме Ксения закрыла.