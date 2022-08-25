В Среднеуральске во время очистки канализации слесарь и оператор насмерть отравились газом

Мужчина-слесарь и одна из женщин-операторов скончались на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске слесарь и оператор водопроводного канализационного хозяйства задохнулись скопившимся на очистных сооружениях газом, еще одного специалиста увезли в реанимацию. Трагедия произошла 25 августа, по факту этого инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

Известно, что мужчина-слесарь и одна из женщин-операторов скончались на месте происшествия.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 25 августа, по факту этого инцидента уже возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские получили сигнал об инциденте 16:00 часов от врача бригады «скорой медицинской помощи». Все произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опресовки и чистки водосточно-канализационной системы.

- Среди погибших – 61-летний житель Верхней Пышмы и его коллега – жительница 35-летняя уроженка Среднеуральска, . Еще одной 46-летней женщине, удалось выжить, сейчас она находится в отделении реанимации ЦГБ №1 города Верхняя Пышма в состоянии комы, - добавил полковник Горелых.