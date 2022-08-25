Все произошло, когда женщина решила прикурить сигарету на газовом оборудовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу при взрыве газа в трехэтажном доме на улице Фрунзе пострадала женщина. ЧП произошло утром, 25 августа. С 40% ожогов тела ее доставили в больницу. По данным полиции, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

- По предварительным данным, в квартире, где произошло ЧП, проживают мужчина с женщиной. Дама длительное время злоупотребляет алкоголем. Когда ее спутник жизни сегодня ушел на работу, она решила прикурить сигарету на газовом оборудовании, нарушив при этом элементарные правила техники безопасности, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Сотрудники полиции территориального УВД совместно с коллегами из МЧС и газовой службы проводят по данному факту проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Специалисты не нашли повреждений и нарушений несущих конструкций. Валерий Горелых отметил, что существенных разрушений не произошло лишь по чистой случайности - окна в квартире были открыты и газ не успел сконцентрироваться в небольшом помещении. Кроме женщины в доме никто не пострадал.

- В 10:30 на место вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на первом этаже трехэтажного жилого, газифицированного дома. Эвакуация не потребовалась, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали девять человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшая из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле 86-летняя пенсионерка скончалась в больнице. Перед смертью тагильчанка рассказала, как чиркнула спичкой, чтобы поджечь газ, после чего сразу же произошел мощный хлопок (подробнее)