Школьник, сломавший спину в автобусе с перевернувшимися хоккеистами, отсудил у перевозчика 300 тысяч

По данным прокуратуры, водитель выехал на встречную полосу и врезался в препятствие. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кушве состоялся суд над компанией-перевозчиком, микроавтобус которой с командой школьников-хоккеистов перевернулся прошлой зимой. ЧП случилось 2 февраля, когда молодежная команда «Горняк-05» из Кушвы возвращалась домой с матча, проходившего в Каменске-Уральском. Парни стали чемпионами области. Но радость от победы была испорчена дорожным происшествием – микроавтобус вдруг съехал на обочину и упал на правый бок.

- Там была очень скользкая дорога, да еще и колея, - рассказывал Вячеслав Стараданов, тренер хоккейной команды. – Все были радостные после победы, в телефонах переписывались, никто и глазом моргнуть не успел, как мы перевернулись. Я тогда на ремне повис. Отцепился, выдавил стекло.

В перевернувшемся автобусе ехала молодежная хоккейная команда, ставшая в тот день чемпионом области. Фото: Федерация хоккея Свердловской области

Через окно все школьники по очереди покинули перевернувшийся микроавтобус самостоятельно. Но после этого один из них почувствовал себя плохо – у 14-летнего мальчика вдруг заболела спина.

- Наверное, ударился при падении, - говорил Вячеслав Стараданов. - Его тогда в больницу отправили.

В ЦГБ №2 Нижнего Тагила школьнику поставили диагноз – перелом позвоночника. После случившегося прокуратура Кушвы начала проверку. Так, по данным надзорного ведомства, авария произошла потому, что водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на препятствие.

- В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру причинены телесные повреждения в виде перелома поперечных отростков позвонков справа со смещением, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Указанные повреждения экспертом расценены, как причинившие ребенку средней тяжести вред здоровью.

Школьники выбирались из автобуса через окно. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Перевозила детей в тот день частная компания. Прокуратура подала к ней иск о компенсации пострадавшему школьнику морального вреда.

- Кушвинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, - добавляют в надзорном ведомстве.

Добавим, что по данным самой хоккейной команды, пострадавший школьник уже поправился и продолжает заниматься спортом.

- Он давно восстановился. Хоккеем занимается, в меру сил, - рассказал Вячеслав Стараданов. – Других последствий для команды после аварии не было.

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