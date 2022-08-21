Трое подростков из Екатеринбурга стали чемпионами мира по тайскому боксу

В сборную России вошел 81 тайбоксер в возрасте от 10 до 17 лет из 28 регионов страны. Фото: предоставлено Александром Джинасяном

Соня Чечеткина, Иван Овсепян и Матвей Шихов стали Чемпионами мира по тайскому боксу. Турнир проходил в Малайзии. Соня Чечеткина из Екатеринбурга, о которой «Комсомолка» уже рассказывала, закрепила прошлогодний успех, повторно взяв золото.

- Бой у Сони был вчера, в День города Екатеринбурга. И она сделала такой подарок, одержала победу. Мы смотрели трансляцию в режиме реального времени, и сразу узнали результат. Теперь ждём домой, - рассказывает мама Сони Галина Иванова.

Спорт помог 14-летней девочке победить задержку речи. Фото: предоставлено Александром Джинасяном

Турнир в Куала-Лумпуре проходил девять дней. За титул чемпионов боролись спортсмены 129 стран мира. В сборную России вошел 81 тайбоксер в возрасте от 10 до 17 лет из 28 регионов страны. В итоге они заработали 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

- 63 медали - это в 4 раза больше, чем у ближайшей соперницы - сборной родоначальников этого вида спорта - Таиланда, - рассказывает старший тренер сборной России, руководитель екатеринбургской школы "Тайминг" Александр Джинисян.

Золото взяли Иван Овсепян (юноши 12-13 лет, вес 63,5 кг), Матвей Шихов (юноши 14-15 лет, вес 42 кг), Соня Чечеткина (девушки 14-15 лет, вес 54 кг).

В начале лета мама Сони организовала сбор средств на поездку дочери на Чемпионат мира, требовалось около 300 тысяч рублей из-за дорогого перелета. Для Сони турнир был особо важен: именно спорт помог девочке победить задержку речи и достигнуть в 2021 году статуса Чемпиона мира.

Уральские спортсмены с послом Малазии. Фото: предоставлено Александром Джинасяном

В этот раз 14-летней Соне было важно закрепить успех. Уральцы помогли девочке и спортсменка смогла отправиться вместе со сборной.

- Наша сборная очень сильна, это факт. Помимо ребят признание получил и наш тренер. Александр Джинисян был назван лучшим тренером турнира и был награжден соответствующим кубком, - добавила Галина Иванова.

Домой ребята вернутся завтра, 22 августа.

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