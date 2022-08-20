Молодоженам из Екатеринбурга впервые на День города подарили не квартиру, а путешествие

Пара не ожидала выиграть приз в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 августа состоялась традиционная «Городская свадьба», приуроченная ко Дню города. В этом году подарком новой семье стало путешествие. Барабан с именами победителей крутил мэр города Алексей Орлов.

Так, приз получила семейная пара бортпроводников авиакомпании «Уральские авиалинии» Виталий и Станислава. Всего в конкурсе «Городская свадьба», который в 2022 году провели на Октябрьской площади, участвовало 20 пар.

Призы молодоженам вручило руководство города Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы хотели расписаться в сентябре, пришли в ЗАГС Верх-Исетского района. Нам предложили дату свадьбы в День города. Мы согласились. Свадьбу организовали быстро. Победить в конкурсе не ожидали. В свадебное путешествие отправимся на Мальдивы, - рассказали «КП-Екатеринбург» молодожены.

К участию в конкурсе допускаются молодожены, у которых этот брак - первый. Также они должны быть прописаны в Екатеринбурге или Свердловске. Еще одно важное условие - традиционные свадебные наряды. Невеста должна быть в белом платье в пол, а жених в праздничном костюме. Правда, в этом году невесты выбирали нетривиальные цвета. Одна из участниц была в желтом платье.

Городскую свадьбу провели в этот на раз на Октябрьской площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционное чествование молодых семей проводится в Екатеринбурге с 1983 года.