По культовому фильму Алексея Балабанова «Брат» создали комикс

Сборник будет стоить 660 рублей. Фото: предоставило издательство Bubble

В этом году исполняется 25 лет с момента выхода в свет культового фильма 90-х «Брат», уральского режиссера Алексея Балабанова. По этому случаю, издательство Bubble Comics совместно с кинокомпанией «СТВ» выпустили сборник комиксов с участием главного персонажа – Данилы Багрова и других персонажей фильма. Авторы комикса обещают продемонстрировать прошлое и будущее героев, а также интерпретировать эти истории в разных жанрах.

- Нам удалось одинаково сохранить дань уважения фильмам Балабанова и при этом высказаться. Основной посыл — всё не так однозначно. Нет однозначного зла или добра, есть люди, которые сами решают свою судьбу и определяют - в чём для них сила, - рассказал главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков.

Книгу создавала большая команда, в которой 21 человек. Фото: предоставило издательство Bubble

Над сборником работала большая команда художников и сценаристов, в которую входит 21 специалист. В числе именитых авторов – российский деятель искусств Виталий Терлецкий, пионер российского комикса Аскольд Акишин. Сами авторы отмечают, что работа над комиксом была кропотливой. Однако она заставила команду изрядно понервничать.

- Как будто тебе доверили хрупкую реликвию везти на выставку - разбить опасался, а от важности дела руки дрожат. «Брат» мне представляется фильмом, нюансы которого потерялись в ходе его «бронзовения». Все читатели поймут, что мы в сборнике делаем и зачем, есть постоянный фоновый страх: а вдруг нас поймут неправильно? Одни осудят за недостаточное почтение к современной классике, другие за недостаточно острую её критику, художественную и этическую. Ну что ж, страх быть непонятым - постоянный спутник творческой работы, - отметил сценарист издательства Алексей Замский.

авторы отмечают, что работа над комиксом была кропотливой. Фото: предоставило издательство Bubble

Общий объем сборника комиксов – 154 страницы. Новинку первыми увидят екатеринбуржцы. Свое творение издатели представят в Екатеринбурге, 27 августа, на фестивале культуры «ГикКон», который пройдет в ТРЦ «Радуга парк». Также на мероприятии можно будет приобрести сборник, получить автограф создателей. В Екатеринбург приедут Алексей Замский, Роман Котков и Евгений Борняков. Презентуют комикс и 28 августа в магазине «Читай город» на Ленина, 49. Далее, книгу представят в других городах – Санкт-Петербурге и Москве. Стоить сборник комиксов будет 660 рублей.