Приобрести лекарства можно через интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покупая лекарства, потребитель обращает внимание на цены и старается найти идеальное соотношение цена и качества. Публикуем список аптек Екатеринбурга, где вы можете найти лекарство и узнать цену на них. Здесь же можно узнать о скидках и специальных предложениях.

Единая справочная по аптекам Екатеринбурга

https://www.2048080.ru/

+7 343 204-80-80

Единая аптечная справочная призвана облегчить поиск необходимых медикаментов. Поиск нужных товаров осуществляется по 688 аптекам. В справочной могут помочь с поиском нужного лекарства, как по всему городу, так по конкретному району и определенной аптеки. На сайте для удобство пользователей разделены на категории.

Живика

https://zhivika.ru/

+7 (343) 216-16-16

На сайте можно сравнить цены в аптеках сети, расположенных по разным адресам. Забронированный заказ будет храниться в аптеке в течение 36 часов. Также при бронировании заказа на сайте, предоставляется скидка до 3%, более чем на 1000 товаров.

Заказ хранится определенное количество часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аптека 66 Плюс

https://aptekiplus.ru/

+7 (343) 261-31-81

В аптеке также можно забронировать заказ. Цены в самой аптеке могут отличаться от указанных на сайте. Можно посмотреть, где лекарство есть в наличии, а где нужно ждать со склада.

Государственная аптека

https://apteka74.ru/

8 800 200-74-03

Единая цена во всех аптеках, по любым адресам, также можно сделать заказ на сайте.

Планета здоровья

https://planetazdorovo.ru/ekaterinburg/

+7 (343) 289-00-00 – справочная

+7 (343) 289-00-30 – интернет-аптека

На сайте можно посмотреть, в каких аптеках есть в наличии нужные лекарства, и по каким ценам. Но цены указанные на сайте действуют только при онлайн бронировании.

Вита-Экспресс

https://vitaexpress.ru/

8 800 755 00 03

Можно посмотреть в каких аптеках товар есть сейчас, а в каких будет только завтра. Цены, указанные на сайте, действительны при оформлении заказа онлайн и получении товара в одной из аптек, а также при доставке заказа курьером.

Теперь не обязательно ходить в аптеку, чтобы приобрести нужные лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фармаленд

https://farmlend.ru/ekaterinburg

8 800 550 03 93

На сайте аптеки можно посмотреть наличие лекарства и цены на него в любом районе города. Забронировать лекарства можно на 24 часа.

Радуга

https://raduga-ural.ru/

8 800 200 05 00

В этой аптеки удобно то, что предварительного заказа на сайте, с покупателем связывается специалист контактного центра. Он уточняет правильность и комплектность заказа, информирует о показаниях к применению выбранных препаратов, его розничной цене, сроке годности, условиях отпуска, правилах хранения, взаимодействии с другими лекарственными препаратами. Срок хранения забронированных заказов 48 часов.