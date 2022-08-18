Приобрести лекарства можно через интернет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Покупая лекарства, потребитель обращает внимание на цены и старается найти идеальное соотношение цена и качества. Публикуем список аптек Екатеринбурга, где вы можете найти лекарство и узнать цену на них. Здесь же можно узнать о скидках и специальных предложениях.
Единая справочная по аптекам Екатеринбурга
+7 343 204-80-80
Единая аптечная справочная призвана облегчить поиск необходимых медикаментов. Поиск нужных товаров осуществляется по 688 аптекам. В справочной могут помочь с поиском нужного лекарства, как по всему городу, так по конкретному району и определенной аптеки. На сайте для удобство пользователей разделены на категории.
Живика
+7 (343) 216-16-16
На сайте можно сравнить цены в аптеках сети, расположенных по разным адресам. Забронированный заказ будет храниться в аптеке в течение 36 часов. Также при бронировании заказа на сайте, предоставляется скидка до 3%, более чем на 1000 товаров.
Заказ хранится определенное количество часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аптека 66 Плюс
+7 (343) 261-31-81
В аптеке также можно забронировать заказ. Цены в самой аптеке могут отличаться от указанных на сайте. Можно посмотреть, где лекарство есть в наличии, а где нужно ждать со склада.
Государственная аптека
8 800 200-74-03
Единая цена во всех аптеках, по любым адресам, также можно сделать заказ на сайте.
Планета здоровья
https://planetazdorovo.ru/ekaterinburg/
+7 (343) 289-00-00 – справочная
+7 (343) 289-00-30 – интернет-аптека
На сайте можно посмотреть, в каких аптеках есть в наличии нужные лекарства, и по каким ценам. Но цены указанные на сайте действуют только при онлайн бронировании.
Вита-Экспресс
8 800 755 00 03
Можно посмотреть в каких аптеках товар есть сейчас, а в каких будет только завтра. Цены, указанные на сайте, действительны при оформлении заказа онлайн и получении товара в одной из аптек, а также при доставке заказа курьером.
Теперь не обязательно ходить в аптеку, чтобы приобрести нужные лекарства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фармаленд
https://farmlend.ru/ekaterinburg
8 800 550 03 93
На сайте аптеки можно посмотреть наличие лекарства и цены на него в любом районе города. Забронировать лекарства можно на 24 часа.
Радуга
8 800 200 05 00
В этой аптеки удобно то, что предварительного заказа на сайте, с покупателем связывается специалист контактного центра. Он уточняет правильность и комплектность заказа, информирует о показаниях к применению выбранных препаратов, его розничной цене, сроке годности, условиях отпуска, правилах хранения, взаимодействии с другими лекарственными препаратами. Срок хранения забронированных заказов 48 часов.