Прогноз погоды на осень 2022 года в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода осенью 2022 в Екатеринбурге? Пока синоптики затрудняются ответить на этот вопрос. Ведь более-менее точный прогноз можно дать минимум за неделю до определенной даты. Однако уже сейчас можно посмотреть приблизительный прогноз на осень 2022 в Екатеринбурге. Различные сервисы анализируют температуру в конкретные дни за несколько лет и выдают среднее значение. Публикуем прогноз погоды на сентябрь, ноябрь и октябрь 2022 в Екатеринбурге.

Похолодает в Екатеринбурге в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕНТЯБРЬ

По данным «Яндекс.Погода» в начале сентября температура будет такая же как и в последние недели августа +17 градусов. В конце второй недели ожидается похолодание до +12 градусов. В основном будут тучки и пасмурно, но несколько дней солнышко все-таки нас порадует.

«World-Weather.ru» прогнозирует наиболее теплое начало осени, впервые три дня ожидается до +20. Затем температура начнет снижаться до +12. Как и предыдущий сервис «World-Weather.ru» прогнозирует облачную и сухую погоду. Дожди начнутся только с 16 сентября.

ОКТЯБРЬ

Октябрь принесет похолодание и даже заморозки. Согласно «Яндекс.Погоде» первую половину месяца ожидается +7…+4 градуса. Во второй половине месяца температура начнет снижаться. 24 октября столбик термометра опустится до -1 градуса, а за день до этого выпадет первый снег. Месяц обещает быть дождливым.

Первую декаду октября «World-Weather.ru» обещает нам +9…+12 градусов, солнце и частичную облачность, во второй декаде – облачность, холода и первый снег, +2…+7.

Снег в Екатеринбурге выпадет в конце октября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОЯБРЬ

В начале ноября по данным «Яндекс.Погоды» ожидается снег. Первые три дня месяца температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов. С 4 ноября ожидается стабильное похолодание -1… -7. Кроме того сервис прогнозирует снегопады.

Согласно «World-Weather.ru» в первую неделю месяца нас ожидают последние дни плюсовой температуры +3…+1, а дальше температура начнет снижаться. В отличие от «Яндекса», «World-Weather.ru» пишут, что снега не ожидается.