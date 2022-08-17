Рюкзак за 200 рублей: собираем ребенка в школу и удивляемся ценам

Собрать ребенка в школу порой выливается в настоящий квест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году - задачка для тех, кто умеет вести бюджет. До 1 сентября остается ровно две недели, а значит покупку тетрадей, ручек, ранцев и прочей канцелярии откладывать уже нельзя. К тому же, в этом году цены заметно подросли. Например, эксперты портала «Чек Индекс», которые анализируют данные с миллиона онлайн-касс страны, подсчитали, что в нынешнем июле траты россиян на школьные товары выросли на 20%, если сравнивать с таким же месяцем прошлого года.

До 1 сентября время еще есть. Некоторые магазины и школьные базары привлекают клиентов скидками. Опытные мамочки советуют бежать по магазинам либо заранее, либо уже после Дня знаний, когда цены рухнут.

Журналисты «КП-Екатеринбург» последовали совету: собрали список необходимой канцелярии и рванули по магазинам, чтобы сравнить цены. Самый дешевый набор обошелся в 1 214 рублей, а самый дорогой - в 11 249 рублей.

Fix Price (ул. Бажова, 55)

Бюджетный набор

Рюкзак 200 руб.

Пенал 77 руб.

Дневник 99 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 59 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 59 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 59 руб.

Набор ластиков, 10 штук 59 руб.

Набор точилок, 4 штуки 49,5 руб.

Набор обложек, 20 штук 49,5 руб.

Гуашь, 12 цветов 169 руб.

Набор шариковых ручек, 12 штук 59 руб.

Линейка 59 руб.

Набор простых карандашей, 10 штук 59 руб.

Альбом, 40 листов 59 руб.

Ножницы 59 руб.

Кисти, 2 штуки 39 руб.

Итого: 1 214 руб.

Цены в магазине "Фикс Прайс" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Самый дорогой набор

Рюкзак 300 руб.

Пенал 199 руб.

Дневник 99 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 79 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 137 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 137 руб.

Набор ластиков, 3 штуки 59 руб.

Точилка 39,5 руб.

Набор обложек, 20 штук 49,5 руб.

Гуашь, 12 цветов 199 руб.

Набор шариковых ручек, 10 штук 99 руб.

Линейка 79 руб.

Набор простых карандашей, 12 штук 79 руб.

Альбом, 40 листов 59 руб.

Ножницы 69 руб.

Кисти, 8 штук 79 руб.

Итого: 1 762 руб.

«Галамарт»

Бюджетный набор

Рюкзак 1 199 руб.

Пенал 99 руб.

Дневник 49 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 44 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 35 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 35 руб.

Ластик 5 руб.

Точилка 41 руб.

Набор обложек, 10 штук 26 руб.

Гуашь, 12 цветов 126 руб.

Шариковая ручка 2,5 руб.

Линейка 7 руб.

Простой карандаш 2 руб.

Альбом, 20 листов 35 руб.

Ножницы 55 руб.

Кисти, 5 штук 79 руб.

Итого: 1 839,5 руб.

Цены в "Галамарте" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Самый дорогой набор

Рюкзак 2 999 руб.

Пенал 439 руб.

Дневник 159 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 159 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 60 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 60 руб.

Ластик 104 руб.

Точилка 89 руб.

Набор обложек, 10 штук 139 руб.

Гуашь, 12 цветов 261 руб.

Шариковая ручка 209 руб.

Линейка 62 руб.

Простой карандаш 13 руб.

Альбом, 24 листа 89 руб.

Ножницы 89 руб.

Кисти, 3 штуки 69 руб.

Итого: 5 000 руб.

«Читай-город»

Бюджетный набор

Рюкзак 499 руб.

Пенал 49 руб.

Дневник 65 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 180 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 130 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 130 руб.

Ластик 35 руб.

Точилка 33 руб.

Набор обложек, 25 штук 320 руб.

Гуашь, 12 цветов 279 руб.

Шариковая ручка 40 руб.

Линейка 28 руб.

Простой карандаш 20 руб.

Альбом, 20 листов 98 руб.

Ножницы 120 руб.

Кисти, 5 штук 299 руб.

Итого: 2 325 руб.

Цены в магазине "Читай город" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Самый дорогой набор

Рюкзак 4 000 руб.

Пенал 599 руб.

Дневник 650 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 545 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 500 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 500 руб.

Ластик 120 руб.

Точилка 120 руб.

Набор обложек, 10 штук 290 руб.

Гуашь, 12 цветов 540 руб.

Шариковая ручка 238 руб.

Линейка 50 руб.

Простой карандаш 60 руб.

Альбом, 20 листов 120 руб.

Ножницы 249 руб.

Кисти, 5 штук 850 руб.

Итого: 9 431 руб.

Дом книги

Бюджетный набор

Рюкзак 1 000 руб.

Пенал 57 руб.

Дневник 101 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 144 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 200 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 200 руб.

Ластик 13 руб.

Точилка 53 руб.

Набор обложек, 10 штук 57 руб.

Гуашь, 12 цветов 202 руб.

Шариковая ручка 14 руб.

Линейка 11 руб.

Простой карандаш 21 руб.

Альбом, 20 листов 80 руб.

Ножницы 86 руб.

Кисти, 5 штук 213 руб.

Итого: 2 452 руб.

Цены в магазине "Дом книги" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Самый дорогой набор

Рюкзак 6 675 руб.

Пенал 658 руб.

Дневник 657 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов 457 руб.

10 тетрадей в клетку, 12 листов 320 руб.

10 тетрадей в линейку, 12 листов 320 руб.

Ластик 79 руб.

Точилка 190 руб.

Набор обложек, 10 штук 66 руб.

Гуашь, 12 цветов 412 руб.

Шариковая ручка 287 руб.

Линейка 67 руб.

Простой карандаш 40 руб.

Альбом, 20 листов 297 руб.

Ножницы 182 руб.

Кисти, 5 штук 542 руб.

Итого: 11 249 руб.