Жители Екатеринбурга пожаловались на проблемный недострой, который не могут доделать уже 10 лет

Несколько лет никакие работы на стройке не велись Фото: читатель КП

Жители Екатеринбурга пожаловались на проблемный недострой. Лечебно-оздоровительный центр в районе Мичурина-Малышева-Восточной не могут достроить больше 10 лет.

- Больше десяти лет стоит. Насколько я знаю, перепродали и должны были в этом году сдать, но стройка снова встала. На днях вывезли все строительные вагончики, которые появились этим летом. Мы живем в доме рядом и не можем поставить забор по земельному участку. Возле ограждения этого центра все время валяются бутылки, мусор, - рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель Евгений.

Еще одна жительница по имени Алена жалуется, что ни один раз видела, как на недостроенное здание забираются подростки. Видимо, дети выбирают время, когда стройка никем не охраняется.

Впервые строительство приостановили в 2014 году Фото: читатель КП

Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию о недостроенном лечебно-оздоровительном центре в администрации города. В Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений рассказали, что земельный участок был предоставлен под строительство лечебно-оздоровительного центра ЗАО «Среднеуральское строительное управление» в 2010 году.

- Строительство лечебно-оздоровительного объекта осуществлялось в соответствии с разрешением на строительство. В 2014 году строительство было приостановлено. При этом произошла смена собственника объекта, - сообщили в департаменте.

Несколько лет никакие работы на стройке не велись. Затем в конце 2021 года Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдано новое разрешение на строительство компании «Технология 1604».

Вот так должен выглядеть центр, когда его достроят Фото: читатель КП

Сейчас, по данным администрации Екатеринбурга, Департаментом государственного строительного надзора Свердловской области проводится проверка соответствия объекта проектной документации.

В то время как жители утверждают, что строительство лечебно-оздоровительного центра снова встало, представитель застройщика заверил администрацию города, что в сентябре работы возобновят. Кроме того, возможный ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2023 года.

При этом ответственный производитель работ, чей контакт указан в паспорте объекта, в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» сообщил, что в данный момент идет оформление документов и, скорее всего, в дальнейшем произойдет замена и заказчика и подрядчика, так как недостроенное здание вновь перепродается.