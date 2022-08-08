Названа причина, по которой жители Екатеринбурга снова задыхаются от смога

В понедельник в Екатеринбурге держался запах гари. Фото: Алина СУРИНА

Екатеринбург, да и всю Свердловскую область в понедельник окутал смог. Запах гари и дома вдали, скрывающиеся за дымкой прилагаются. На ситуацию обратил внимание глава региона.

- К сожалению, жаркая и сухая погода - это не всегда хорошо, - написал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - На Урале начался сезон лесных пожаров. Все мы в Екатеринбурге и окрестностях сегодня почувствовали удушающий запах гари.

На смог пожаловались жители севера Свердловской области, жители Нижнего Тагила и Невьянска и конечно Екатеринбурга. В столице Урала так вообще сотрудники Роспотребнадзора объявили, что замерят качество воздуха, чтобы понять, насколько он отравлен примесями.

Смог дошел до столицы Урала к середине дня понедельника. Фото: Алина СУРИНА

- Организовано проведение лабораторных исследований воздуха, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Замеры проведут специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» во всех районах города.

Причиной смога стали лесные пожары. Сотрудники Авиалесохраны сообщают о том, что пламя распространилось на площадь больше 100 гектаров. Причем самое крупное возгорание находится на севере Свердловской области в районе Пелыма.

Кадры снятые в Невьянске. Фото: Никита Щукин

- Там с огнем борются 35 парашютистов-десантников, - отметил глава региона. - Есть и один торфяной пожар, с которым борются сотрудники Авиалесоохраны и лесники. Им помогают волонтеры, которые, я знаю, уже второй год не жалеют своего времени, сил и средств, чтобы бороться с огнем.

Десантников к месту ЧП доставил вертолет Ми-8. Причиной пожара стали так называемые сухие грозы. Пока, по данным Уральской авиалесохраны, огонь населенным пунктам не угрожает. Но работать огнеборцам приходится в сложных условиях. Из-за дыма видимость практически нулевая не только на земле, но и в небе. Интернет в понедельник обошли кадры, снятые с самолета Авиалесохраны, пролетающего в районе лесного пожара. За завесой дыма было не видно не только земли, но и Солнца.

Смог окутал и другие города Свердловской области, включая Невьянск. Фото: Никита Щукин

- В Пелымском городском округе участок леса со всех сторон окружают болота, доставить специальную технику невозможно, поэтому тушение идет вручную, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Всего же за сутки с воскресенья на понедельник на Среднем Урале было зарегистрировано шесть возгораний в лесах. Осложняет ситуацию и то, что с 4 по 9 августа в Свердловской области не будет ветра, который бы рассеивал вредные примеси. - Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - сообщают синоптики из ФГБУ «Уральское УГМС»