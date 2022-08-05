Удачно припарковался: на окраине Екатеринбурга иномарка оказалась посреди перерытой стоянки

Пока найти автовладельца не удается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так бывает: ты припарковался по правилам, но все равно всем помешал. А как иначе объяснить ситуацию, которая произошла на окраине Екатеринбурга? В Краснолесье, на улице Чкалова, затеяли грандиозный ремонт дороги.

Местное ТСЖ предупреждало водителей еще с весны. Работы начались в мае, но тогда автолюбители парковались на свой страх и риск. Оставляли под стеклами таблички с номерами. Но когда рабочие начали «раскопки» пришлось искать другие места для парковок.

Если хозяин иномарки объявится, то он сможет без проблем перепарковать автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но на прошлой неделе водитель белого Hyundai с челябинскими номерами оставил своего железного коня и исчез. Вполне возможно, что он просто в отпуске. Но бросать иномарку так было очень авантюрно. В свою очередь строительная бригада не стала устраивать козни. Вокруг машины вырыли землю, но оставили возможность для съезда.

Интересно, когда же объявится хозяин авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местный тракторист Никита рассказывает, что найти «гостя» с челябинскими номерами пытались. Но пока безуспешно. Поэтому сейчас Hyundai остается на островке вокруг ям.

Работы будут продолжатся еще несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь собираются продлевать дорогу, также будет тротуар и велодорожки. Все жители были оповещены о начале работ. А эта машина стоит уже неделю. Номеров нет, никто владельца не знает. Как я понял, вывозить эвакуатором машину было бы не правильно. Он поставил ее, когда для парковки оставалось 20 метров. Жильцы дома ее раньше не видели, - пояснил «КП-Екатеринбург» Никита.

В отделении ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что автомобиль недавно был продан.

- С точки зрения обязанностей Госавтоинспекция не может забрать автомобиль. Как оказалось, ранее он принадлежал жителю Челябинска. Он пояснил, что продал автомобиль в Екатеринбурге. Кому продал - не говорит. Новый владелец не поставил машину на учет. Поэтому она не числится в базе, - объяснили «КП-Екатеринбург в ГИБДД.