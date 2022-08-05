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Авто5 августа 2022 10:17

Удачно припарковался: на окраине Екатеринбурга иномарка оказалась посреди перерытой стоянки

Дорожники объяснили почему оставили припаркованный автомобиль посреди стройки на Чкалова
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Пока найти автовладельца не удается

Пока найти автовладельца не удается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так бывает: ты припарковался по правилам, но все равно всем помешал. А как иначе объяснить ситуацию, которая произошла на окраине Екатеринбурга? В Краснолесье, на улице Чкалова, затеяли грандиозный ремонт дороги.

Местное ТСЖ предупреждало водителей еще с весны. Работы начались в мае, но тогда автолюбители парковались на свой страх и риск. Оставляли под стеклами таблички с номерами. Но когда рабочие начали «раскопки» пришлось искать другие места для парковок.

Если хозяин иномарки объявится, то он сможет без проблем перепарковать автомобиль

Если хозяин иномарки объявится, то он сможет без проблем перепарковать автомобиль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но на прошлой неделе водитель белого Hyundai с челябинскими номерами оставил своего железного коня и исчез. Вполне возможно, что он просто в отпуске. Но бросать иномарку так было очень авантюрно. В свою очередь строительная бригада не стала устраивать козни. Вокруг машины вырыли землю, но оставили возможность для съезда.

Интересно, когда же объявится хозяин авто

Интересно, когда же объявится хозяин авто

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местный тракторист Никита рассказывает, что найти «гостя» с челябинскими номерами пытались. Но пока безуспешно. Поэтому сейчас Hyundai остается на островке вокруг ям.

Работы будут продолжатся еще несколько месяцев

Работы будут продолжатся еще несколько месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь собираются продлевать дорогу, также будет тротуар и велодорожки. Все жители были оповещены о начале работ. А эта машина стоит уже неделю. Номеров нет, никто владельца не знает. Как я понял, вывозить эвакуатором машину было бы не правильно. Он поставил ее, когда для парковки оставалось 20 метров. Жильцы дома ее раньше не видели, - пояснил «КП-Екатеринбург» Никита.

В отделении ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что автомобиль недавно был продан.

- С точки зрения обязанностей Госавтоинспекция не может забрать автомобиль. Как оказалось, ранее он принадлежал жителю Челябинска. Он пояснил, что продал автомобиль в Екатеринбурге. Кому продал - не говорит. Новый владелец не поставил машину на учет. Поэтому она не числится в базе, - объяснили «КП-Екатеринбург в ГИБДД.

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