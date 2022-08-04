Юлия Снигирь выступит в жюри конкурса, а Евгений Цыганов посетит фестиваль в качестве почетного гостя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа пройдет I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».

ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ «ОДНА ШЕСТАЯ»

Фестиваль дает возможность начинающим кинематографистам познакомиться с принципами работы киноиндустрии, профессионально развиваться, найти партнеров и инвесторов.

На нем будут представлены дебютные игровые и неигровые фильмы из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран, участвующих в конкурсе. Все кинопоказы пройдут в ККТ «Космос».

- По итогам фестиваля международное жюри определит победителей в четырех номинациях: «Лучший международный игровой дебют»; «Лучший международный неигровой дебют»; «Лучший российский игровой дебют»; «Лучший российский неигровой дебют», - рассказали в Свердловской киностудии.

Уже сейчас открыта регистрация для всех желающих посетить кинопоказы и на торжественное открытие фестиваля, которое 12 августа пройдет в МТС Live Hall.

КТО ИЗ ЗВЕЗД ПОСЕТИТ ФЕСТИВАЛЬ

Президентом фестиваля стал кинорежиссер Алексей Федорченко. А в жюри на нем выступят актриса Юлия Снигирь, отборщик по кино России и Центральной Азии на Пусанском Международном кинофестивале Хонг Сангву из Южной Кореи, режиссер, продюсер, сценарист, обладатель главного приза за фильм «Сын» на Московском кинофестивале Мехди Фард Гадери из Ирана.

В качестве приглашенных гостей фестиваль также посетят Евгений Цыганов, Ирина Старшенбаум, Егор Корешков, Валерия Федорович, Евгений Сангаджиев, Надежда Лумпова.

КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ОДНА ШЕСТАЯ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Основная часть мероприятий «Одной шестой» пройдет в ККТ «Космос» и на Свердловской киностудии, часть деловой программы будет в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Помимо показа фильмов, на фестивале будут просветительская и деловая программы.

- В основном они рассчитаны на профессионалов, но любой желающий по предварительной регистрации сможет посетить встречи с известными актерами, которые пройдут в рамках актерской лаборатории фестиваля, - рассказывают в киностудии.

С более подробной программой показов и мероприятий вы сможете познакомиться на официальном сайте Свердловской киностудии.