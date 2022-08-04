У мужчины было оторвано ухо, глубокие раны и большая кровопотеря. Фото: Алексей Булатов / скриншот видео

В лесу под Североуральском, грибник выжил после кровавой схватки с медведем. 71-летний Валентин Ефимович (Имя изменено - Прим. Ред) отправился в лес за грибами знакомой тропой, но неожиданно вышел на спящего медведя.

Косолапому внезапное пробуждение пришлось не по нраву. Зверь набросился на незваного гостя. У пожилого мужчины с собой был только нож, чтобы срезать грибы. Схватив оружие, пенсионер начал отбиваться. Схватка была не на жизнь, а на смерть. В какой-то момент мужчина потерял сознание. А когда очнулся медведя и след простыл. Израненный грибник побрел в сторону дороги. А уже там его увидели проезжающие мимо автомобилисты. Они вызвали «скорую». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали знакомые пенсионера.

- Медведя Валентин Ефимович встретил в 18 километрах от поселка Черемухово. Удары ножом наносил хаотично - пытался отбиться. Потом упал в обморок. Когда очнулся, понял, что ключи от машины и мобильный телефон где-то потерялись. Поэтому сразу позвать на помощь не смог. Но в тот момент медведя уже рядом не было, - говорит «КП-Екатеринбург» собеседник. - После случившегося Валентин Ефимович сутки провел в реанимации. У него оторвано ухо. Была большая кровопотеря. Много было глубоких ран, но все жизненно важные органы целые. Ему сделали операцию.

Сейчас мужчина переведен в стационар, он в сознании и уже может самостоятельно передвигаться.

- Очень хорошо, что медведи сейчас сытые, так как в лесу много грибов и ягод. Иначе бы он задрал насмерть Валентина Ефимовича. Он говорил, что медведь был крупный и почти сразу повалил его на землю. Сколько он лежал без сознания, не знает, - продолжает рассказчик.

Известно, что пенсионер живет в поселке Черемухово. Лес, в который он пошел за грибами знает, как свои пять пальцев и ходит туда уже на протяжении 50 лет.

- Папа пока не готов разговаривать с журналистами, приходит в норму. Но все равно ему психологически очень тяжело, - рассказал «КП-Екатеринбург» сын пострадавшего мужчины.

На видео, которое сняли очевидцы видно, как мужчину из приемного покоя забирают на лечение специалисты больницы.