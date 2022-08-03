Озвучен список улиц, которые перекроют на День города 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

День города 2022 в Екатеринбурге отпразднуют 20 августа. В это день с 6 часов утра до завершения праздника движение транспорта ограничат на нескольких участках.

Какие улицы перекроют в Екатеринбурге на День города 2022

1. Проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта

2. Улица Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской

3. По Пушкина от Малышева до Ленина

4. По Антона Валека от Жукова до Февральской революции

5. По Вайнера от Валека до Ленина

6. По Урицкого от Антона Валека до площади 1905 года

7. По Володарского от Валека до площади 1905 года

8. По Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта

9. По 8 Марта от Ельцина до Ленина

10. По Дзержинского от Горького до Царской

11. По Первомайской от Горького до Царской

12. По Горького от Первомайской до Дзержинского

13. По Клары Цеткин от Горького до Пролетарской.

Главный концерт в День города пройдет на Октябрьской площади, где выступит Александр Маршал.

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