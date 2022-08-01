Он будет под стражей до конца октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме по обвинению в изнасиловании малолетней девочки арестовали 32-летнего дальнобойщика. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Дмитрия (имя изменено – прим.ред.) задержали 28 мая. А через два дня городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 131 «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Нам удалось связаться с супругой Дмитрия, однако девушка отказалась комментировать арест мужа. Примечательно, что мужчину отправили в изолятор за два дня до того, как жена родила дочку.

- Я не буду ничего говорить, пока идет пока следствие. Могу лишь сказать, что все сфабриковано. Никакого изнасилования не было, - кратко пояснила «КП-Екатеринбург» жена обвиняемого.

22 июля следствие обратилось в суд для продления срока ареста. Адвокат дальнобойщика пытался обжаловать это решение, но областной суд оставил его без изменений. Предполагаемый насильник будет за решеткой до 28 октября.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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