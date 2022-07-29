Хозяйка кафе не разрешила девушке потанцевать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тавде суд вынес приговор 25-летней девушке, которая «заминировала» местное кафе «Караван». Все произошло 12 июня, когда свердловчанку лишили возможности потанцевать. Начала свои похождения она в компании друзей дяди, а потом с братом отправилась на продолжение банкета. Но молодой человек так сильно напился, что уснул на крыльце.

- Девушка, между тем, просочилась в заведение, где никого, кроме барменши не было, и сообщила, что желает потанцевать. Однако, кафе уже закрывалось, и сотрудница сказала, что танцы отменяются, - объяснили в полиции Тавды.

Выпившая дама сначала поссорилась с хозяйкой кафе, а потом принялась звонить в полицию. Ее разговор с дежурной частью можно слушать бесконечно.

- Кафе «Караван», город Тавда – заминировано здание.

- Еще что-то хотите сказать?

- Нет.

- Представляться будете? – вздохнув, уточнила оператор

- Нет.

- Больше ничего не хотите сказать?

- Нет.

Но через несколько минут хохотушка опомнилась и попыталась «отменить заказ». Ее задержали прямо в кафе при попытке поймать такси.

- Девушка я сделала анонимный звонок на кафе «Караван», пошутила короче, у нас недопонимание получилось. Можно отменить звонок? Я просто перепила. Пошутила короче, - оправдывалась она.

- Вы телевизор не смотрите? Не знаете, чем такие шутки заканчиваются? – спросила оператор ЕДДС.

- У нас с хозяйкой кафе недопонимание получилось.

Полиция завела на шутницу уголовное дело по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Тавдинский районный суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Примечательно, что на сайте суда скрыли информацию об осужденной.

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