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Общество18 июля 2022 14:50

«Этот бизнес никогда себя не окупит»: Тимофей Алтушкин построил элитную мойку, куда стыдно приехать на дешевой машине

Смотрим фото из новой автомойки Тимофея Алтушкина, стоимостью 250 миллионов
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Общая стоимость проекта - 250 миллионов рублей

Общая стоимость проекта - 250 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сын главы РМК Игоря Алтушкина Тимофей презентовал свой новый проект Autolab by RCC. Автомоечный комплекс расположился на окраине Екатеринбурга на восьмом километре Московского тракта.

В числе модных фишек: уникальная для Урала конвейерная мойка, а также ресторан паназиатской кухни на втором этаже. Кроме этого шесть боксов для ручной мойки. Оказавшись в месте, которое отчасти напоминает штаб-квартиру корпорации, можно удивиться ценам. Они стартуют от 700 рублей. А дальше все зависит от класса вашего авто и количества услуг.

Владелец бизнеса - сын главы РМК Тимофей Алтушкин

Владелец бизнеса - сын главы РМК Тимофей Алтушкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот бизнес никогда себя не окупит, - признается Тимофей Алтушкин. - Изначально была идея сделать мойку для машин РМК, чтобы компания не тратила лишние деньги. Отец поддержал проект, но сказал, что нужно делать круто. Общая стоимость автомойки - 250 миллионов рублей.

В общей сложности, благодаря новому бизнесу, работу обрели 60 человек. Несмотря на санкции, здесь функционирует немецкое оборудование и зарубежная химия. Конвейер тоже немецкий. На нем даже можно помыть машину без щеток. Это будет очень актуально для автомобилистов, которые боятся поцарапать своих железных коней.

Автомоечный комплекс расположился на окраине Екатеринбурга на восьмом километре Московского тракта

Автомоечный комплекс расположился на окраине Екатеринбурга на восьмом километре Московского тракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В ручной мойке используются удобные системы, где через один штанг можно регулировать подачу воды, пены, химии. А не так, как на обычных мойках, когда приходится менять их, - добавил Тимофей Алтушкин. - Использованная вода будет проходить фильтрацию. Она сливается в специальные резервуары, а затем ее вывозят. Мы не хотим загрязнять окружающую Среду.

Официальное открытие автомойки намечено на 22 июля.

В общей сложности, благодаря новому бизнесу, работу обрели 60 человек

В общей сложности, благодаря новому бизнесу, работу обрели 60 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на санкции, здесь функционирует немецкое оборудование и зарубежная химия

Несмотря на санкции, здесь функционирует немецкое оборудование и зарубежная химия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальное открытие автомойки намечено на 22 июля

Официальное открытие автомойки намечено на 22 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ