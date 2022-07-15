«Это мы по деревне едем»: блогерша из Екатеринбурга взбудоражила соцсети покатушками с младенцем за рулем

В ГИБДД проводят проверку. Фото: телеграмм-канал Саши Коршун/скриншот видео

Екатеринбургская блогерша Саша Коршун возмутила пользователей социальных сетей. Все из-за видео, где девушка катается на внедорожнике. Вот только за рулем ее маленький сын. Мама пытается развлечь малыша, а тот танцует у нее на коленях. Все, что может противоречить нормам безопасности перевозки детей.

- Это мы по деревне едем, без паники, - подписала Саша Коршун.

В Госавтоинспекции не оценили подобной выходки блогерши и уже проводят проверку.

- Госавтоинспекция напоминает, что ребtнок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На момент публикации связаться с Сашей Коршун не удалось. Телефон девушки оказался выключен.

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