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Общество14 июля 2022 19:14

Эксклюзивные фото с репетиции «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге

Звезды КВН отрепетировали шоу на концертной площадке в Екатеринбурге
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 июля в Екатеринбурге состоится «Встреча выпускников КВН». Игра пройдет в 19:00 в MTC Live Холл.

В ней примут участие звездные команды Высшей лиги, такие как Сборная Снежногорска, «Раисы» и «Русская дорога».

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кресло членов жюри в этом году займут ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, певица Ирина Дубцова, композитор Сергей Жилин и юморист Андрей Рожков и дрессировщик Эдгард Запашный.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А проведет игру шоумен и телеведущий Валдис Пельш.

Гостей, как всегда, ждут душевная атмосфера и первоклассные шутки.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А перед самой игрой «КП-Екатеринбург» удалось побывать на репетиции команд. Показываем, как это было.

Успевайте приобрести последние билеты на официальном сайте MTC Live Холл.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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