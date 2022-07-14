Эксклюзивные фото с репетиции «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 июля в Екатеринбурге состоится «Встреча выпускников КВН». Игра пройдет в 19:00 в MTC Live Холл.

В ней примут участие звездные команды Высшей лиги, такие как Сборная Снежногорска, «Раисы» и «Русская дорога».

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кресло членов жюри в этом году займут ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, певица Ирина Дубцова, композитор Сергей Жилин и юморист Андрей Рожков и дрессировщик Эдгард Запашный.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А проведет игру шоумен и телеведущий Валдис Пельш.

Гостей, как всегда, ждут душевная атмосфера и первоклассные шутки.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А перед самой игрой «КП-Екатеринбург» удалось побывать на репетиции команд. Показываем, как это было.

Успевайте приобрести последние билеты на официальном сайте MTC Live Холл.

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ