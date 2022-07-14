Эксклюзивные фото с репетиции «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге

Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
15 июля в Екатеринбурге состоится «Встреча выпускников КВН». Игра пройдет в 19:00 в MTC Live Холл.
В ней примут участие звездные команды Высшей лиги, такие как Сборная Снежногорска, «Раисы» и «Русская дорога».
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кресло членов жюри в этом году займут ведущие Алла Михеева и Александр Олешко, певица Ирина Дубцова, композитор Сергей Жилин и юморист Андрей Рожков и дрессировщик Эдгард Запашный.
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А проведет игру шоумен и телеведущий Валдис Пельш.
Гостей, как всегда, ждут душевная атмосфера и первоклассные шутки.
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А перед самой игрой «КП-Екатеринбург» удалось побывать на репетиции команд. Показываем, как это было.
Успевайте приобрести последние билеты на официальном сайте MTC Live Холл.
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Репетиция «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ