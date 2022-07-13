«Желаю тебе смерти»: уралец из ревности сжег иномарку возлюбленной

Подозреваемому в поджоге грозит до пяти лет лишения свободы Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле мужчина не смог смириться с расставанием с возлюбленной и пошел на преступление. Все произошло ночью, 12 июля.

Жительница дома на перекрестке Береговая - Краснокаменская - 35- летняя женщина, недавно разорвавшая отношения с сожителем, выглянула в окно и увидела, как полыхает ее купленная в кредит Mazda и стоящая рядом Toyota Camry. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее машину могли поджечь специально.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». Установлено, что в результате поджога полностью выгорела автомашина Mazda 6, принадлежащая 35-летней женщине, которая с недавнего времени снимает квартиру в доме. Здесь же и паркует свой транспорт, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что рассталась с мужчиной из-за необузданной ревности и неадекватного поведения - как-то раз он, не предупредив возлюбленную, взял ее машину. При этом после расставания бывший сожитель начал писать СМС с угрозами, где сыпал проклятиями и желал ей смерти.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Сотрудники полиции проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира. По внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина и сам не отрицал, что употребляет наркотические вещества, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчину доставили в отделение полиции, где он признался в поджоге. Он объяснил, что пошел на это, чтобы отомстить за неверность женщины. На уральца завели уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и освободился из мест лишения свободы всего несколько месяцев назад.