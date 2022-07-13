В Свердловской области в жутком ДТП погибла 27-летняя девушка

Отечественную легковушку отбросило на попутный Volvo Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 257 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» накануне днем, 12 июля, произошло жуткое ДТП. Водитель Lada Priora ехал с семьей и знакомым в сторону Екатеринбурга, когда решил обогнать попутно двигающийся автомобиль. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на ограждение и отбросило на попутный Volvo. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки ехал на большой скорости.

- В результате столкновения 27-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora получила травмы, не совместимые с жизнью, скончалась при госпитализации. Травмы получили водитель и два пассажира - 39-летний, 38-летний мужчины и семилетний ребенок. Госпитализированы в ГКБ № 2 Тюмени, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель и девушка, которая ехала на переднем сидении, а также мужчина, который ехал на заднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок же не только не был пристегнут, но и перевозился без детского удерживающего устройства.

По данным госавтоинспекторов, водитель Lada Priora - житель Талицкого района, его стаж управления - девять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он ранее привлекался девять раз.

Ребенок не только не был пристегнут, но и перевозился без детского удерживающего устройства Фото: УГИБДД по Свердловской области

По факту ДТП проводится расследование, во время которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее сбавлять скорость, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и указания дорожных знаков.

Кроме того, особые меры предосторожности следует соблюдать при перевозке детей - несовершеннолетние должны перевозиться в автокреслах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.