Соперники сошлись в 10-раундовом поединке. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге закончился крупнейший международный турнир по боксу RCC Boxing Promotions.

Одним из главных событий на нем стала победа российского боксера Магомеда Курбанова над экс-чемпионом мира по версии WBO (всемирная боксерская организация) Патриком Тейшейрой из Бразилии.

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра сошлись в 10-раундовом поединке. За этим противостоянием следили все ведущие боксерские организации.

Уже в первом раунде за 30 секунд до перерыва Курбанов отправил противника в тяжелый нокдаун. Но соперник нашел в себе силы быстро восстановиться, и бой продолжился.

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Только в середине боя начался открытый и агрессивный бокс. Соперники не уступали друг другу, а последние 30 секунд боксеры провели в центре ринга, обрушивая друг на друга бесконечные удары.

Но по мнению судей, полноправную победу одержал российский чемпион Магомед Курбанов.

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

После боя победитель изъявил желание драться с сыном Кости Цзю.

- Тим Цзю, хватит бегать. Давай сделаем мегабой!. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей, - заявил Курбанов.

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В рамках RCC Boxing Promotions прошли девять поединков, в том числе с участием боксеров национальной сборной России.

Следующий турнир по боксу в уральской столице пройдет 23 июля. Международное шоу примет арена Академии единоборств РМК. В этот день на ринг выйдет экс-обладатель титула золотого чемпиона WBA Марк Урванов.