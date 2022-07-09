Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма»

Участник «Своей игры» также назвал городами с тягой к ЛГБТ Москву и Санкт-Петербург Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман заявил, что Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург являются центрами гомосексуализма. Об этом он высказался в интервью Федеральному агентству новостей.

Сначала Вассерман отреагировал на высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина в своем telegram-канале о необходимости запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей. Участник «Своей игры» отметил, что такая пропаганда неэффективна, но, тем не менее, запретить ее нужно. Он объяснил это тем, что она может повлиять на склонных к гомосексуализму.

Затем Вассерман заявил, что тяга к гомосексуализму свойственна «человеконенавистническим обществам», считающим себя перенаселенными. Он привел в пример античный Рим, когда численность жителей там перешагнула отметку в миллион. По его словам, тогда там появилось много ЛГБТ-пар.

- Это и неудивительно, ведь город-миллионник в античную эпоху выглядел совсем иначе, нежели современный мегаполис. Уровень жизни был крайне низок! Впрочем, и сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, - подчеркнул депутат.

Вассерман уверен, что в этих городах уровень психологической нормы намного ниже рекомендуемого, а у их жителей присутствует «античеловеческое половое поведение».

- Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду «нетрадиционщины» крайне необходим, - заключил депутат.

Летом 2022 года в Госдуму отправили законопроект о запрете гей-пропаганды среди взрослых. Пока что действует такой закон только относительно детей.

Екатеринбургу уделяют много внимания и за его пределами. В конце апреля телеведущий Владимир Соловьев назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». Тогда ему ответили губернатор Свердловской области, мэр Екатеринбург, депутаты и другие известные люди. В одном из последних эфиров своего шоу Соловьев заяви, что город не достоин большого внимания.