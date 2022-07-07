Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на запасной аэродром в Домодедово

Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский-Худжанд, вынужденно совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Домодедово. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в авиакомпании.

- Экипаж сообщил о подозрении на попадание птицы в лобовое стекло. Для обеспечения безопасности полета командир принял решение об уходе на запасной аэродром, - рассказали там.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что посадка прошла благополучно. Пассажиров рейса отправили в пункт назначения на резервном самолете.

По данным telegram-канала AVIAINCIDENT, стекло от удара птицы треснуло. По информации онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс выполнял самолет Airbus 321.Борт должен был вылететь в 23:30 по московскому времени, а приземлиться в Худжанде в 05:25.

Ранее, 30 июня, самолет «Уральских авиалиний» Бишкек-Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Тогда сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет до выяснения причин. Рейс выполнялся на самолете Airbus 320-211.

А 9 июня в Кольцово экстренно сел самолет, выполнявший рейс Москва-Хабаровск. По словам очевидцев, посадить воздушное судно пилоту пришлось из-за женщины, которая начала рожать прямо во время полета. Пассажирку доставили в одну из городских больниц.