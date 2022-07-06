«Уход IKEA - одна из самых болезненных историй»: мэр Алексей Орлов рассказал, что ждет Екатеринбург в ближайший год

Глава города ответил на вопросы журналистов на площадке «Иннопрома-2022». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В третий день «Иннопрома-2022» на стенде Свердловской области мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел пресс-ланч с журналистами. Обсуждали, ситуацию в экономике города, как будет развиваться столица Урала и почему 300-летие город обойдется дешевле, чем предполагалось. Публикуем избранные высказывания главы города.

ПРО «ИННОПРОМ-2022»

- Особенность выставки этого года в том, что мы наконец проводим ее без тех ограничений по коронавирусу, к которым нам пришлось привыкнуть за два года. Пандемия не ушла, но уровень коллективного иммунитета в России позволяет говорить о стабилизации ситуации. Все мы помним «Иннопром-2020», который проходил в онлайновом формате. В этом году ситуация позволила провести полноценную международную выставку. Участники уже дали оценку, что «Иннопром» состоялся. Экспертами он оценивается, как успешный. Впервые страной-партнером выступает страна из постсоветского пространства – Казахстан. Хотя и были опасения и риски из-за событий, которые происходили в Казахстане в январе. Но тем не менее к нам прибыла большая и статусная делегация. Понятно, что в этом году у нас не такое количество иностранных компаний, как обычно. Они представлены лишь дружественными странами. Это государства Евразии, африканского континента и арабские страны. Нам понятен вектор развития отношений.

В третий день работы «Иннопрома-2022» мэр Алексей Орлов провел пресс-ланч с журналистами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО РАЗВИТИЕ IT-СЕКТОРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Сегодня говорить о том, что мы должны поменять специализацию и стать аналогом Кремниевой Долины я бы не стал. Но у нас есть мощнейшие it-компании, например, «СКБ Контур», которую губернатор называет «Уральским Гуглом». Помимо нее есть еще компании поменьше, которые занимаются цифровизацией процессов финансового и территориального планирования. Что касается «СКБ Контур», то это проект федерального масштаба. Это федеральная компания, которая имеет штаб-квартиру в Екатеринбурге. У нас очень хорошие перспективы для формирования it-кластера на Широкой речке – «Контур-Парк». Это место компактного проживания специалистов it-сферы с детским садом, с хорошим общественным пространством. Более того там проектируются скалодромы, на которых можно проводить чемпионаты. Резюмируя, считаю, что it-направление это одна из специализаций Екатеринбурга. Но у нас еще достаточно много и других специализаций.

Алексей Орлов: «Участники уже дали оценку, что «Иннопром» состоялся» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НАЗЕМНОЕ МЕТРО

- Это объективная необходимость. Когда я еще работал в правительстве области, мы активно обсуждали использование свердловской железнодорожной инфраструктуры в общей схеме реализации пассажирских перевозок в городе. Был вопрос, как замотивировать человека с личным автомобилем пересесть в такой общественный транспорт. Ведь ему надо предоставить качественный транспорт. Сегодня поезд «Ласточка» позволяет этот вопрос решить. В этом году начинаем проектировать первую очередь наземного метро. Задача - сформировать транспортный каркас большой агломерации, включающей 14 муниципальных образований. Тогда, например, будет возможность жить в Екатеринбурге, а работать в Первоуральске – за полчаса и за разумные деньги можно будет доехать. Для этого и формируется транспортный каркас.

По словам главы города, из 100 миллиардов рублей, которые хотели потратить на 300-летие Екатеринбурга, около 70 миллиардов должны были пойти на создание второй ветки метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НАЗЕМНОГО МЕТРО

- Если полностью закольцевать, то будет стоить 100 миллиардов рублей. Ведь надо будет мост через Верх-Исетский пруд построить. Окончательную цифру получим после проектирования. Финансирование будет проводиться на всех уровнях. Это и федеральный бюджет. И субъект в этом будет участвовать.

ПРО УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

- Наверное, одна из самых болезненных историй – уход IKEA. Жители сетуют много и ждут распродажи. Ажиотаж колоссальный. Но это ведь не только история Екатеринбурга. На ПМЭФ мы общались с руководителями наших серьезных корпораций. Разговоры ведутся о том, что заводы, которые производили все, что продавала IKEA, находятся ведь на территории России. Поэтому, очень надеюсь, произойдет импортозамещение. Ажиотаж был по Макдональдсу. Я, если честно, лишь один раз в нем был, когда он лет 20 назад открылся, и больше в него не заходил. Но понятно, что у молодежи это очень популярное заведение. Есть пример замещения. Понятно, что кто-то критикует, что там не такое качество, но сотрудников (работавших в Макдональдсе, - Прим. Ред.) не увольняют. И мы эту ситуацию отслеживаем.

Алексей Орлов: «Мы наконец проводим выставку без ограничений по коронавирусу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО РАСХОДЫ НА 300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Первоначальный план празднования, который принимался в 2018 году, был рассчитан на 100 миллиардов рублей. Из них 70 миллиардов ушло бы на вторую ветку метро. Но все-таки я настоял на том, чтобы этот план мы скорректировали. Ведь многое уже сделано и многое уже делается. Тот же исторический сквер мы закрываем на реконструкцию. А с 19 августа мы начинаем праздновать 300-летие. Отмечать будем целый год. Город должен почувствовать праздник.