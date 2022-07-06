Дарья родила уже мертвую девочку. Фото: читатель «КП»

Жители Краснотурьинска в начале июня были шокированы новостями о том, что 30-летняя женщина по имени Дарья родила мертвого ребенка, а его труп спрятала в ящике двухъярусной кровати, где спали ее сыновья 8 и 12 лет. В пресс-службе следственного комитета пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Знакомая погибшей уверена, что Дарья была в депрессии, о которой никому не рассказывала. «КП-Екатеринбург» поговорили со знакомой женщины Елизаветой (имя изменено – Прим. Ред.) и узнали, что стало причиной произошедшего.

ОНА ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

По словам приятельницы, жизнь у Дарьи была нерадостной, но подруги всегда были рядом, старались помочь кто чем мог: советом, едой, вещами.

- Даша всегда работала. До самого последнего своего дня она выходила на работу горничной. Как бы ей не было тяжело, она все делала для детей, не оставляла их голодными, занималась их воспитанием. С первым мужем ее жизнь не ладилась, они ругались, в итоге развелись. У них появился сын, но и это не укрепило их союз. Даша иногда могла выйти в клуб, уйти на посиделки с девчонками, но вечеринки у нее были нечасто. Спустя несколько лет она встретила второго мужчину, тоже влюбилась в него. У них родился ребенок. Второй муж оказался тем еще скандалистом, часто избивал Дашу. Они сильно поссорились, ее супруг ушел из дома. А утром Даша узнала, что он совершил самоубийство. Она осталась одна с сыном, которому едва исполнился месяц, - рассказала Елизавета.

Знакомые полагают, что у Даши был сильный стресс и депрессия. Фото: читатель «КП»

По словам женщины, у Даши была одна из близких приятельниц, которая знала секрет из ее жизни. В прошлом, по ее словам, Даша уже избавлялась от мертворожденного ребенка.

- Ее подруга Анна раньше с самого утра приезжала к Даше, собирала всякие сплетни. И тут, как-то ей Дарья рассказала, что пока у них со вторым мужем, который покончил жизнь самоубийством, была в отношениях нестабильность, то она забеременела. Свой живот она утягивала, на учете не состояла, почему она так поступила… Никто не знает, может быть, депрессия послеродовая, да что угодно. В один из дней у нее родился мертвый малыш. Тело его она похоронила в лесу, чтобы никто не узнал. Потом, когда поднялась шумиха, следователи проводили эксгумацию, но не смогли установить, совпадали ли ДНК ребенка и матери. Дело тогда закрыли, у Даши не было судимости, - вспоминает Елизавета.

ВНАГЛУЮ ОТНЯЛИ МАШИНУ

Елизавета утверждает, что по городу поползли сплетни про Дашу после их ссоры с Анной из-за машины, которая принадлежала Даше, пока на себя ее не оформила Аня.

- Так получилось, что Аня попросила у Даши ее «четырнадцатую», чтобы «потаксовать» и заработать. В дальнейшем Аня думала, что выкупит ее у Даши. Они оформили расписку, по которой Даша получила от Ани 10 000 рублей. Так вышло, что Даша Ане очень доверяла, даже документы на авто оставила в бардачке. Спустя полгода, как выяснилось, Аня уже переоформила на себя машину Даши по этим документам. Подделала расписки. Начались разбирательства и Аня позвала знакомых судимых мужиков. Эти мужики угрожали Даше, ее детям, - утверждает Елизавета.

Дашу обнаружили в доме ее друзья, когда она уже умирала. Фото: читатель «КП»

Лиза отмечает, что автомобиль Анна отобрала у Даши окончательно, оставив за него владелице лишь 30 000 рублей. Все произошедшее между бывшими подругами, по словам женщины, вызвало в Анне ненависть и желание «насолить». Анна подавала заявления в следственный комитет, о том, что Дарья убила ребенка и выбросила его тело.

Даша и Лиза общались, часто виделись. Они вместе гуляли. Но, по словам Лизы, она не видела, что Даша беременна. К тому же, женщина носила не облегающую одежду.

- Даша встретила мужчину, у них закрутился роман на 5 лет. А потом и он умер на работе, у него были проблемы с сердцем. В последнее время у Даши были отношения с Сергеем, которого она очень любила. Однако, он жил на два дома... С одной женщиной он не был в браке, но воспитывал ребенка. А к Даше он тоже питал нежные чувства и не хотел разрывать отношения. Где-то 24 числа Сережа ушел из дома. Я созванивалась с Дашей, она рассказывала, что у нее нет сил, она заметила обильные менструации. Потом мы через пару дней созвонились, а Даша глубоко вздыхает и говорит, что у нее ничего не болит, но ей очень плохо, - утверждает знакомая погибшей.

Даша рассказывала Елизавете, что она очень переживает из-за отношений с Сергеем. Как рассказала приятельница, 26 июня друзья Даши взволновались, что она не отвечает на телефонные звонки. Они заглянули к ней домой, но уже было слишком поздно.

- Даша была в квартире в ужасном состоянии. У нее изо рта шла кровь. Друзья помогли ей собрать вещи в больницу, вызвали скорую. Даша уже была вся желтого цвета. Новорожденную дочку она убрала в детскую кроватку. Наверное, Даша боялась, что дети увидят младенца. Что у нее было в голове на тот момент, я не знаю. Дочку она родила с 22 на 23 июня. Но в заключении экспертизы говорится, что младенец умер еще 14 июня. Малышка родилась мертвой, - объясняет Елизавета.

Как говорит Елизавета, медики видели, что Дашу уже к тому моменту было не спасти. Женщина скончалась в больнице. По словам знакомой Даши, семья до сих пор очень тяжело переживает горе. Детей пока к себе забрали родственники.

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