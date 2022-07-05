В Свердловском областном суде отменили решение об оскорблении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Анатольская под Нижним Тагилом староста поругался с главой местной администрации. Конфликт произошел еще в июне 2020 года, когда чиновник Александр сказал старосте Борису при односельчанах, что он «с этим клоуном работать не будет». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Борис после того, как его назвали «клоуном» был очень раздосадован и даже заметил, что его здоровье ухудшилось. Поэтому, Борис обратился к врачам. А заодно мужчина пошел в Пригородный районный суд, чтобы добиться извинений за всеобщее унижение. Борис попросил взыскать с Александра компенсацию морального вреда – 50 000 рублей, а также затраты на услуги экспертов на сумму 35 000 рублей.

Лингвистическая экспертиза, которую заказал Борис обнаружила в слове «клоун» оскорбление Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В суде первой инстанции была назначена лингвистическая экспертиза, которая отметила, что в данной ситуации слово «клоун» являлось оскорбительным, и подавалось в неприличной для публичного мероприятия форме. Ответчик не согласился с выводами эксперта и заказал свою экспертизу, в которой лингвист посчитал, что слово «клоун» не может рассматриваться как оскорбление, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако, извинения, как способ судебной защиты в статье 152 ГК РФ не предусмотрены. Поэтому, суд никак не смог обязать Александра извиниться перед Борисом. Но с чиновника Александра все же удалось взыскать компенсацию морального вреда. Правда, ее размер был всего тысяча рублей. А еще с него взыскали оплату на юридические услуги Бориса – 10 000 рублей, а также потраченную сумму на экспертов в 35 000 рублей. Борис также выплатил в пользу Александра сумму, потраченную на юридические услуги в размере пяти тысяч рублей.

Но и это решение не обрадовало старосту уральского поселка Бориса и чиновника Александра, поэтому они подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела дело и пришла к выводу, что высказывание в адрес истца «Я с этим клоуном работать не буду», не содержит информации о нарушении закона, сведений о недобросовестности, порочащих честь и деловую репутацию Бориса, - отмечают в Свердловском областном суде.

Таким образом, не найдя ничего оскорбительного в слове «клоун» суд отказал мужчинам. А с истца в пользу ответчика взыскали стоимость судебных расходов на сумму 35 150 рублей.