Выставляла в сарай и привязывала к кровати: в Кушве будут судить нерадивую мать

Женщина оставляла ребенка в холодных помещениях в легкой домашней одежде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве местную жительницу обвиняют в издевательствах над 10-летней дочкой. По версии следствия, с июля 2020 по декабрь 2021 года она систематически избивала и жестоко наказывала ребенка. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Так, помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню, - рассказали в надзорном ведомстве.

Помимо этого, в свое отсутствие нерадивая мать привязывала ребенка на весь день к кровати. Жестокое обращение с девочкой выявила межведомственная рабочая группа по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После этого прокурор Кушвы поручил полиции провести проверку в отношении матери.

В Следственном комитете по Свердловской области рассказали, что им удалось установить девять фактов физического и психологического насилия в отношении девочки со стороны матери. Кроме того, женщина не обеспечивала ребенка одеждой и обувью по сезону. СК провел судебно-медицинскую экспертизу, осмотр места происшествия, допросил свидетелей, обвиняемую и потерпевшую.

На нее завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Женщина полностью признала свою вину. Дело передали в суд. Матери грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Карпинский городской суд вынес приговор многодетной матери Юлии Зыковой, которая «прославилась» на всю страну, когда в ее шкафу друзья нашли истощенную малышку. Девочку, больше напоминавшую живой скелет, обнаружили в октябре 2020 года. В критическом состоянии ребенка доставили на вертолете в Екатеринбург, где врачам удалось выходить ее. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.