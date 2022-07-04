Автомобилисты Уктуса выступили за строительство дороги на Рощинской

Строительство дороги завершится в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается спор по поводу строительства новой дороги в районе улицы Рощинской. Строительные работы начались в июне 2022 года. Согласно данным с сайта госзакупок, победителем конкурса на строительство улицы Рощинской стала компания «Промстройдекор».

Однако некоторые жители микрорайона Сосновый бор, негодует из-за начавшегося строительства.

По их мнению, новый путепровод тут не нужен. С просьбой прекратить строительство они даже обратились к губернатору области Евгению Куйвашеву. Однако, по мнению большинства жителей, эта дорога для них – единственное спасение от «автомобильных квестов» по узеньким улочкам.

ПРОБИВАЮТ КОЛЕСА

Сотрудники администрации Екатеринбурга провели встречу с жителями микрорайона еще 26 июня, чтобы обсудить проект строительства улицы Рощинской на участке между Молодогвардейцев и Химмашевской.

Они подчеркнули, что в настоящее время здесь нет выезда для автомобилистов, также здесь нужно развивать пути для общественного транспорта. В свою очередь, на форумах в интернете теперь и местные автомобилисты поддерживают инициативу и отмечают, что объездные пути частенько портят их шины.

- По плитам ездить неудобно, и даже опасно для автомобиля. Я здесь два колеса пробил. Конечно, новая дорога нам нужна, - рассказывает местный житель Дмитрий.

Активисты настаивали на необходимости сохранить частные металлические гаражи и парковки, пусть и нелегальные, где местные жители оставляют свой автотранспорт. Кроме того, они не хотят столкнуться с увеличившимся трафиком автомобилей по новой дороге, считая, что это испортит экологию микрорайона.

- Они находят множество причин, чтобы сохранить свои места, не считаясь с мнением других. А ведь эти гаражи здесь стоят незаконно, - говорят местные жители.

Автомобилисты, в свою очередь, отмечают, что новая дорога позволит снизить нагрузку на дорожную сеть Уктуса. Кроме того, здесь появятся новые тротуары и велодорожки.

- Та дорога, которая есть сейчас – односторонняя. К тому же она в ужасном состоянии, так как здесь ездит грузовой транспорт. Также дорога сейчас очень узкая, и ездить здесь очень неудобно. Тут нередко по утрам возникают заторы. Новая дорога позволит избежать этих проблем, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница одной из местных новостроек Мария.

В администрации города, в свою очередь, отмечают, что новая дорога будет построена с учетом потребностей жителей района.

- Общая протяженность ремонтируемого участка от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской составит почти 1,7 тысячи квадратных метров. Здесь будет выполнена полная замена асфальтового покрытия дороги и тротуара, оборудованы велосипедные полосы, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

НОВОЙ ДОРОГЕ БЫТЬ

Несмотря на возмущения группы жителей, на месте уже работает техника, снят слой грунта. Большинство заключило: «Дороге на Уктусе быть».

Подрядчик будет строить дорогу в несколько этапов. На первом строительные работы проведут на участке от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором пройдут работы на Рощинской от дома № 74 до улицы Алтайской. Затратить на развитие и строительство новой улицы Рощинской в общей сложности планируется почти 800 миллионов рублей.

Общая протяженность новой дороги составит более полутора километров. Ширина проезжей части – 7,5 метра, это две полосы по 3,75 метра. Работы по возведению дороги завершатся в октябре 2024 года.