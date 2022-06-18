«30 тысяч за 30 лет работы? Это нормально?!»: Владимир Путин возмутился зарплатой врача в уральской глубинке

Президент в этом году сделал открытие ФАПов национальным проектом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин возмутился зарплатой фельдшера Валентины Синичкиной ФАПа поселка Половинного Верхнепышминской больницы. Во время видеосвязи, посвященной открытию новых медцентров в регионах России, глава государства поинтересовался заработной платой специалиста. На открытии ФАПа присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Зарплата у вас какая? - спросил Владимир Путин.

- Около 30 тысяч, - ответила фельдшер.

- Да. 30 тысяч это прямо скажем...за 30 лет работы. Как думаете, это нормально? Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, - сказал президент России.

В свою очередь Евгений Куйвашев сообщил российскому лидеру, что в 2022 году на территории региона будет открыто 23 новых ФАПов.

- Новый, современный ФАП построили вместо почти полностью разрушившегося здания, которому было уже больше 70 лет. Теперь 470 жителей будут получать почти любые виды плановой, неотложной и экстренной помощи, ведь в ФАПе кроме оборудования есть возможность получить телеконсультацию. Помню, когда был в Половинном, общался с детьми, пара ребят сказали, что хотят стать врачами. Надеюсь, за 10 лет не передумают, - рассказал губернатор после открытия ФАПа.

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