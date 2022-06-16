«Не уступила дорогу»: под Каменском-Уральским в столкновении двух иномарок погибли три человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Каменском-Уральским в столкновении двух иномарок погибли три человека, включая 11-летнего ребенка. Страшная авария произошла на 108 километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» 16 июня около 17:30 по местному времени.

- По имеющейся на данный момент информации, женщина - водитель автомобиля Kia не уступила дорогу при выезде на главную дорогу со второстепенной и допустила столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также скончался несовершеннолетний пассажир, который находился в салоне автомобиля Kia, он сидел на переднем сиденье.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На место происшествия выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев, в ведомстве взяли на контроль проведение доследственной проверки.

- В автомобиле «Киа» находились 43-летняя женщина-водитель и ее 11-летний сын, они оба погибли. В автомобиле «Форд» находился один водитель – мужчина 1979 года рождения, он также погиб. Сотрудники ГИБДД находятся на месте, выясняют обстоятельства происшествия, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Уже установлено, что ребенок находился на пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, не был пристегнут штатным ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Муж погибшей женщины рассказал, что она вместе сыном ехала из коллективных садов в сторону дома в Каменске-Уральском, у нее был 15-летний водительский стаж, за это время ее один раз привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, ранее на уральской трассе под Курманкой перевернулся рейсовый автобус, который следовал из Екатеринбурга в Сухой Лог, в салоне в момент происшествия находились восемь человек. К счастью, данных о пострадавших не поступало, всех их отправили к месту назначения на попутном транспорте.