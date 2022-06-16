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16 июня 2022 12:57

Группа «Мираж» об Алле Пугачевой: «Каждый человек свободен в своем выборе»

Музыканты «Миража» рассказали об отношении к Алле Пугачевой и гастролям за рубежом, вспомнили, как их взяли на концерте в заложники и почему солистки сбегали из группы
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Участники группы «Мираж» признались, что не планируют переезжать за границу

Участники группы «Мираж» признались, что не планируют переезжать за границу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кис, давай скорее, к нам журналисты пришли, - по-свойски обращается гитарист легендарной группы «Мираж» Алексей Горбашов к солистке Екатерине Болдышевой.

- Да-да, секунду, - отвечает певица, нанося последние штрихи грима.

Вокруг суета и шум. Музыканты готовятся к выступлению в ресторане «Максимилианс», а параллельно общаются с «КП-Екатеринбург». Нашему изданию солистка «Миража» Екатерина Болдышева и бессменный гитарист Алексей Горбашов рассказали об отношении к Алле Пугачевой, кредитах в пандемию, вспомнили, как их взяли на концерте в заложники и, почему солистки сбегали из группы.

Исполнители уважают творчество Аллы Пугачевой

Исполнители уважают творчество Аллы Пугачевой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАМ НРАВИЛАСЬ АЛЛА ПУГАЧЕВА»

- «Мираж», безусловно, – легенда. А можете назвать звезд российского шоу-бизнеса, которые оказали на группу большое влияние?

Екатерина: Я бы сказала, что, наоборот, «Мираж» очень повлиял на многих в плане музыкального стиля и звучания. А у каждого из нас были свои кумиры, которых мы считали учителями в музыке. Но поскольку мы – дети советские, конечно же, нам нравилась Алла Пугачева. Я активно слушала группы «Альфа», «Воскресенье», «Машина времени».

- Сейчас Аллу Борисовну и Максима Галкина обвиняют в том, что они уехали из страны и дают концерты за рубежом. Как вы к этому относитесь?

Екатерина: Каждый человек свободен в своем выборе. Пусть этот выбор будет на совести каждого из нас. Мы свой выбор сделали уже давно. На протяжении многих лет мы работали за границей, и у нас были все возможности, для того, чтобы остаться там насовсем. Но мы для себя решили, что хотели бы жить в России. За границу выбираемся только на гастроли. За последний год побывали с концертами в Турции, на Кипре, в Казахстане и Молдове.

В период пандемии участникам группы пришлось брать кредиты

В период пандемии участникам группы пришлось брать кредиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сколько вам удается зарабатывать на концертах в год?

Алексей: О конкретных цифрах говорить не хочется, чтобы не подумали: «Слишком богато живут» (Смеется). Но эти средства идут в карман не только музыкантам, но и директору, администраторам группы, юристам и смм-менеджерам. Часть средств идет на дальнейшее развитие группы. В пандемию мы накопили долги, пришлось брать несколько кредитов и занимать деньги у знакомых, чтобы спасти группу. Сейчас все возвращаем. Благо, активная концертная деятельность возобновилась.

- Где удается заработать больше: в клубах и ресторанах или на обычных концертах?

Алексей: Самые прибыльные выступления – это закрытые, частные корпоративы. Но мы не даем себе установку выступать только на «богатых» концертах. Мы поем для зрителей, которые нас любят и ждут. Есть люди, у которых просто нет на это денег. Для них мы делаем концерты бесплатно. Ездим в госпитали, тюрьмы, детские дома, интернаты.

Во время концерта в Грузии Екатерину Болдышеву хотел похитить состоятельный бизнесмен

Во время концерта в Грузии Екатерину Болдышеву хотел похитить состоятельный бизнесмен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАШ ОХРАННИК СПАС НАМ ЖИЗНЬ»

- Екатерина, вы были солисткой группы в 90-е годы. Опасно тогда было выступать?

Екатерина: Не то слово! Доходило до того, что какие-то поклонники хотели увезти меня в неизвестном направлении, и однажды даже держали весь коллектив в заложниках. Бывало по-настоящему страшно. Но, к счастью, меня никто так и не похитил, все заканчивалось благополучно.

- А что это была за история, когда вас держали в заложниках?

Екатерина: Это было в 94-м или 95-м году. Мы выступали в Грузии. А после концерта какой-то влиятельный бизнесмен, так нам его представили, пригласил нас и наших организаторов на банкет. Он проводился в единственном зале в этом городе, который стоял где-то на вокзале. Сидели-сидели. А когда стали собираться уходить, к нам подошел…

Музыкантам пришлось прятаться от «захватчиков»

Музыкантам пришлось прятаться от «захватчиков»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей: один из гостей банкета – местный авторитет пригласил Екатерину на танец и сказал ей: «Я хочу тебя украсть, сегодня ты будешь моей». А мы во время гастролей жили в частных домах, потому что все гостиницы тогда были заняты. И у нас были охранники – это люди, прошедшие в Грузии войну. Они видели все. И вдруг, когда мы были на этом банкете, они подходят к нам совершенно белые, с трясущимися руками и говорят: «Кать, сейчас скажу лезть под кровать, полезешь».

Екатерина: Наш бас-гитарист спрашивает, что случилось. А охранник и говорит, что нас окружили люди этого бизнесмена, потому что он приехал на мне жениться. Его люди сидели там всю ночь. Меня прятали. Помню, мы бежали какими-то огородами до нашего домика.

Алексей: Там все были пьяные. И только под утро, когда начали трезветь, выяснилось, что наш охранник участвовал в одних боевых действиях с человеком из компании «жениха», и, более того, наш охранник спас ему жизнь. Они начали брататься, обстановка разрядилась. И нас уже спокойно отпустили. А когда мы утром улетали в следующий город, этот бизнесмен подъехал, чтобы извиниться перед нами. Так наш охранник спас нам жизнь.

Екатерина Болдышева призналась, что ей тяжело дается плотный гастрольный график

Екатерина Болдышева призналась, что ей тяжело дается плотный гастрольный график

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«О ДУЭТЕ С МОРГЕНШТЕРНОМ* ДАЖЕ НЕ ДУМАЛИ»

- Екатерина, вы – первая солистка группы «Мираж», которая начала петь на концертах живьем. С чем было связано такое решение основателя группы Андрея Литягина?

Екатерина: Видимо, с тем, что в какой-то момент группе пришло время «повзрослеть». Тогда, в 90-е, ходило множество сплетен и слухов, и с этим надо было что-то делать. Живая работа не оставила шанса злым языкам, и скандалы быстро сошли на нет.

- У вас тогда было по 30 концертов в месяц. Как это отразилось на вашем здоровье?

Екатерина: 30 концертов – это в самые «скромные» месяцы. У нас были периоды, когда в день нужно было давать по три концерта. Кучу болезней, перенесли на ногах: у тебя температура, но ты все равно встаешь и работаешь. И это не могло не отразиться на здоровье. До обмороков дело не доходило. Но однажды в Германии только за декабрь мы дали 48 концертов, и все они были в разных городах! Заключительный концерт в этой поездке был 1 января. Мы закончили выступление, и за кулисами нас встречали коллеги из других коллективов с бокалами шампанского в руках. «Ну, с окончанием!», - произнес Анатолий Бондаренко из группы «Нэнси» и вручил мне бокал. Я хотела что-то сказать в ответ, но вместо слов раздалось лишь какое-то шипение. Голос в одно мгновение пропал! Я не могла произнести ни звука. Первым делом по приезде в Москву я поехала к фониатру. Приговор был суров: связкам нужен был отдых, и для того, чтобы они восстановились, молчать придется целый месяц. Помню, тогда пришлось перенести или отменить все ближайшие концерты – вопрос работы под фонограмму никогда даже не обсуждался.

Музыканты не планируют делать дуэты с современными исполнителями

Музыканты не планируют делать дуэты с современными исполнителями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Многие из звезд эстрады уже сделали дуэты с молодыми популярными исполнителями, такими как Егор Крид, Моргенштерн*, Niletto или Даня Милохин. А вы над дуэтом с кем-то из них думали?

Екатерина: Мне кажется, у нас совершенно разные миры, например, с Моргенштерном*. Мы совсем никак не связаны. И с другими молодыми артистами не пересекаемся на каких-то общих мероприятиях и концертах. Хотя, жизнь впереди длинная…

- А как вы думаете, «выезжать» за счет старых хитов это честно?

Екатерина: Наверное, нечестно «выезжать» на репертуаре, который тебе не нравится, и который ты исполняешь без удовольствия. Я же люблю эти песни, мне не надоедает их исполнять, и я делаю это с огромной радостью. Я уверена, что делаю это честно.

«К солисткам присасывались какие-то «голодранцы» и разводили их на то, чтобы уйти из группы», - вспоминает Алексей Горбашов

«К солисткам присасывались какие-то «голодранцы» и разводили их на то, чтобы уйти из группы», - вспоминает Алексей Горбашов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«"ГОЛОДРАНЦЫ" РАЗВОДИЛИ СОЛИСТОК»

- Екатерина, к тому моменту, когда вы пришли в группу, в ней уже сменилось множество участниц. У вас это вызывало подозрения о конфликтах?

Екатерина: Да, меня предупреждали, что в группе непростые отношения, и я была готова к возможным сложностям. Я помню, на одном из первых концертов кто-то прислал записку: «Катя, зачем ты поешь Танины песни?» И это притом, что это была совсем новая программа, композиции которой никогда до этого не издавались. И вдруг вот такая записка… Скажу честно, для меня это был непростой период, но он достаточно быстро прошел.

- Алексей, как бессменный музыкант коллектива, можете объяснить, почему солистки то уходили из группы, то возвращались вновь?

Алексей: Да разные амбиции, на самом деле. Но такое часто случается, когда девочка встречает некого мужчину, и начинается «ночной телефон». Когда ей говорят: «Ты самая красивая, ты самая лучшая, тебя обманывают. Эти продюсеры из тебя все жилы тянут. Тебе мало платят. Давай сделаем с тобой проект новый». Так, к солисткам присасывались какие-то «голодранцы» и разводили их на то, чтобы уйти из группы, в надежде сделать из девушек рабочих лошадок. И девушка такая: «Ой, я поехала, мне другие песни написали». И башня улетает. И кажется, что так будет лучше. У кого-то получается. А кто-то потом понимает, что не получилось стать звездой, какой «я была там», когда все кланялись, цветочки дарили и за автографами очередь выстраивалась. А здесь уже такого нет.

Группа «Мираж» нередко дает благотворительные концерты

Группа «Мираж» нередко дает благотворительные концерты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатерина, а вы можете сказать, что группа «Мираж» - это золотая жила, которая приносит больше денег и успеха, чем сольная карьера?

Екатерина: Меньше всего я думаю об этом. Для меня ни деньги, ни успех не являются целью. Я выхожу на сцену потому, что получаю от этого удовольствие. В моей жизни был достаточно большой период, когда мы с Алексеем занимались сольным творчеством, и в это время нам вполне хватало работы и внимания зрителей. «Мираж» для меня – это достаточно большая часть жизни, это проект, работа в котором доставляет мне удовольствие. И это главное.

*признан в России иностранным агентом.

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