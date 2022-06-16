В реке под Ирбитом обнаружили тело мужчины, который зимой на тракторе провалился под лед

Мужчина погиб еще в феврале. Но достать тело из реки удалось только к лету. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ирбите на помощь сотрудникам полиции пришел... ветеран ОВД. Он помог им извлечь из местной реки Ница тело неизвестного мужчины, о котором в полицию сообщили очевидцы.

- На место выезжала следственно-оперативная группа. Для того, чтобы извлечь труп из реки, полицейским пришлось прибегнуть к помощи граждан. Они обратились к Андрею Николаевичу Вилинскому, ветерану Ирбитского ОВД, который предоставил свою лодку и помог сотрудникам полиции извлечь труп из воды, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области.

Впоследствии личность погибшего удалось установить. Это был 54-летний местный житель. В конце февраля, управляя трактором, он поехал по заледеневшей реке, чтобы отбуксировать металлическую конструкцию. Но лед технику не выдержал и провалился под воду.

- Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считанные секунды они утонули, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - В поисковых мероприятиях мужчины участвовали сотрудники полиции, спасатели и водолазы. На тот момент его тело обнаружить не удалось.