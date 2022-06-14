Миколог рассказал, как не отравиться грибами

Грибы пошли в этом году в Свердловской области немного раньше обычного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грибной сезон в Свердловской области в этом году начался раньше обычного. Причина тому – дождливая погода. Грибники уже несут из уральских лесов полные корзины грибов. К сожалению, уже есть первые случаи отравления – двое детей попали в больницы с пищевым расстройством, съев сырые грибы.

Информация о двоих отравившихся детишкам поступила из районных больниц. Сейчас жизни малышей ничего не угрожает, однако грибной сезон только начался, поэтому важно помнить о правилах сбора грибов и ухода за ними.

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА

О том, что нужно делать, чтобы не отравиться грибами, а также как правильно их приготовить, «КП-Екатеринбург» рассказал миколог, профессор Уральского федерального университета Виктор Мухин. По словам ученого, чтобы сохранить здоровье, достаточно соблюдать несколько простых правил.

- Первое: не надо всякую гадость в рот тащить. Мы же не едим все подряд, всякий раз думаем – это съедобное, а это не съедобное. Также и с грибами. Сейчас мода пошла все пробовать, и почему-то именно грибы, - рассказывает Виктор Андреевич. - Второе: незнание грибов. Если вы собираетесь что-то собирать, наверное, надо что-то посмотреть в книгах или с кем-то пойти, кто разбирается в грибах. Третье: отравиться можно любым продуктом. Также и с грибами. Один ест – и ничего, а другой попробовал съедобный гриб и его тошнит и у него расстройство. Зависит от системы пищеварения. Поэтому, если плохо перевариваете грибы, не нужно их есть.

Грибы не следует собирать возле трасс Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Узнав о том, что с начала сезона в Свердловской области грибами отравились двое детей, миколог предположил, что у них диагностировали пищевое отравление, потому что гибнут от отравления грибами уральцы крайне редко.

- Среди смертельно ядовитых грибов один известный – это бледная поганка. Если его съешь – это почти гарантия, что отправишься в мир иной. От остальных, как правило, тяжелое пищевое расстройство, - говорит Виктор Мухин.

ЛИШНИЙ РАЗ ГРИБЫ НЕ ЕШЬ

По словам ученого, в употреблении грибов нужна разумная осторожность. И лишний раз питаться грибами сегодня нет необходимости.

- Нужно понять, что грибы не для того растут, чтобы их только ели, тоже самое и в отношении животных и растений. Их надо охранять. Если нет большой необходимости есть грибы, то и не надо собирать. Достаточно полюбоваться, посмотреть, - уверен Виктор Мухин.

После сбора грибов, по словам миколога, необходимо придерживаться простейших правил их приготовления. Желательно не замораживать их для хранения, потому что в этом случае грибы теряют свой внешний вид в вкусовые свойства. Нельзя их долго держать вне холодильника, потому что грибы богаты белком и могут начать разлагаться, что тоже может привести к отравлению.

Грибов, между тем, в лесах Свердловской области с каждым днем все больше.

- Сейчас идет большое количество обычных грибов. Есть, конечно, маслята, есть подосиновики, есть подберезовики. Конечно, грузди вы сейчас не встретите. Говорят, даже о белых грибах. Это вполне нормально, для них это начало грибного сезона, - констатировал миколог Виктор Мухин.

Не стоит покупать грибы у частников Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

Роспотребнадзор по Свердловской области также дает советы, как защитить себя от отправления грибами:

- Главное правило грибника: не знаешь – не бери.

- Собирайте грибы вдали от населенных мест в экологически чистых районах, вдали от трасс и железных дорог.

- Берите для сбора грибов плетеную картинку, чтобы они дольше оставались свежими. Собирать грибы нужно вместе с ножкой, не брать червивые, старые, дряблые грибы.

- Покупать грибы стоит только на стационарных пунктах торговли, обращая внимание на цвет и запах продукта.

- Перед употреблением нужно вымочить и промыть грибы. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет и людям с заболеваниями ЖКТ их лучше не есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области двое детей отравились сырыми грибами. Маленькие пациенты попали в больницу с пищевым отравлением (подробнее)